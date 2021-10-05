ingtrans написав:Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?
Эт сюда-туда из Европы, 2 билета, цена в евро была выбрана
Это я к тому спрашивал, что из Украины выгоднее оставлять гривну. Если вручную выбирать EUR или USD, то Wizzair накинет процентов 10 сверху. Со стран с третьей валютой, типа Польша или Венгрия, как правило, тоже выгоднее покупать в родной валюте страны вылета, но тут у меня меньше наблюдений. Альфой, правда, в принципе может быть платить не очень выгодно из-за двойных конвертаций, OIF и т.д. и т.п., но даже Альфой лишних 10%, наверное, не набежит.
Да мы погралыся сначала на сайте Визэйра -- цены смотрели и раздельно, и в евро оттуда и в грн отсюда. Там реально сам Визэйр накидывает в грн +200 и на 30 евро Алкины +1.5% победили
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 17 лис, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:Ваше питання в роботі. Зв`язувались із вами в особистих повідомленнях та надавали інформацію стосовно перевірки та відповіді.
стосовно цього питання нічого в особистих повідомленнях ви не писали мені. останні особисті повідомлення у мене стосовно ліміту по хамону від офпреду. а чат нарешті відповів - взяли тайм аут до 17 листопада. це вже зовсім за межами здорового глузду.
Спробуємо прискорити вирішення цього питання зі свого боку
ОфПреду Альфа-Банк
п’ять днів йшли кошти з ощадного на ред. і всі ці п’ять днів мені нараховували відсотки по кредитці. причому з вини банку. ви вважаєте це нормальним що банк ніяк не відшкодував мені втрати з вини банку? де мій сорі бонус від банку? я ще повинен й казати про це а не банк з власної ініціативи повинен вибачитися матеріально? чи банк став на позицію - будь радий що взагалі знайшли твої кошти?
PS і заодно передайте привітання вашим криворучкам. якщо вже руками зараховують "втрачені" гроші то нехай роблять це коректно