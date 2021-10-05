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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10062100631006410065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:36

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:...для обладателей старых паспортов новый способ не подойдёт.
У меня старый паспорт, посетил отделение и актуализировал данные на загран из "Дія". Теперь обслуживание только по заграну.

Но есть ряд операций, которые нельзя сделать по заграну. Например, оформление кредитки в отделении. Пришлось изменить на нацпаспорт-книжка, оформить кредитку и затем вернуть загранник.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:39

  Flamingo написав:moveton вот тут именно про OIF применительно к Алле я впервые писал viewtopic.php?p=5161018#p5161018 - с тех пор ничего не поменялось.
Правда там длинно и не только про OIF - но имхо весьма познавательно ;)

Т.е. OIF - это страховка на потенциальное изменение курса и взимается даже при том, что Алла потом корректирует сумму списания в гривне исходя из курса на день реального проведения операции (интересно, а в меньшую сторону может? :roll: )? Неплохо так. Для Аллы.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:14

mephala
Вибачаємось.
Вже точно написали в приватних повідомленнях.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:25

Поддержка (чат) Альфы - полные дебuлы. Был возврат с Али на Хамелеон ещё утром - операция есть, а баланс не изменился. Первый дебuл-помощник ответил, что срок возврата зависит от сервиса. :lol: То, что сервис мне уже выплатил утром, оно не может посмотреть в операциях? :shock: Второй дебuл-помощник ответила, что после прихода на счёт данные на балансе обновляются в течение 2 часов. И это мне ответили уже к 6-7 вечера, уже прошло 10 часов. Ещё одна тупая не может посмотреть операцию на карте? :shock: Alfa bank, Вы там реально все накуренные, а?

Не хочу трогать перс-мена из-за такого простого вопроса, но завтра, чувствую, придётся. Накипело уже. Мало того, что не отвечают по полдня, так ещё и несут какую-то ахинею, даже не читая предыдущий ответ.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:35

Striker
Це кредитовий сліп.
Кредитовий сліп — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті.
Строк повернення — до 45 календарних днів. При цьому вже надходить повідомлення що кошти ніби-то повернулись. Але по факту баланс не збільшився. Строки повернення коштів на картку після повернення покупки, вам необхідно уточнювати в магазині, де ви здійснювали операцію.
Приносимо вибачення за довге очікування.
Alfa_Bank
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