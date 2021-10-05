Поддержка (чат) Альфы - полные дебuлы. Был возврат с Али на Хамелеон ещё утром - операция есть, а баланс не изменился. Первый дебuл-помощник ответил, что срок возврата зависит от сервиса.
То, что сервис мне уже выплатил утром, оно не может посмотреть в операциях?
Второй дебuл-помощник ответила, что после прихода на счёт данные на балансе обновляются в течение 2 часов. И это мне ответили уже к 6-7 вечера, уже прошло 10 часов. Ещё одна тупая не может посмотреть операцию на карте?
Alfa bank, Вы там реально все накуренные, а?
Не хочу трогать перс-мена из-за такого простого вопроса, но завтра, чувствую, придётся. Накипело уже. Мало того, что не отвечают по полдня, так ещё и несут какую-то ахинею, даже не читая предыдущий ответ.