Flamingo написав:moveton вот тут именно про OIF применительно к Алле я впервые писал viewtopic.php?p=5161018#p5161018 - с тех пор ничего не поменялось. Правда там длинно и не только про OIF - но имхо весьма познавательно
Т.е. OIF - это страховка на потенциальное изменение курса и взимается даже при том, что Алла потом корректирует сумму списания в гривне исходя из курса на день реального проведения операции (интересно, а в меньшую сторону может? )? Неплохо так. Для Аллы.
Поддержка (чат) Альфы - полные дебuлы. Был возврат с Али на Хамелеон ещё утром - операция есть, а баланс не изменился. Первый дебuл-помощник ответил, что срок возврата зависит от сервиса. То, что сервис мне уже выплатил утром, оно не может посмотреть в операциях? Второй дебuл-помощник ответила, что после прихода на счёт данные на балансе обновляются в течение 2 часов. И это мне ответили уже к 6-7 вечера, уже прошло 10 часов. Ещё одна тупая не может посмотреть операцию на карте? Alfa bank, Вы там реально все накуренные, а?
Не хочу трогать перс-мена из-за такого простого вопроса, но завтра, чувствую, придётся. Накипело уже. Мало того, что не отвечают по полдня, так ещё и несут какую-то ахинею, даже не читая предыдущий ответ.
Striker Це кредитовий сліп. Кредитовий сліп — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті. Строк повернення — до 45 календарних днів. При цьому вже надходить повідомлення що кошти ніби-то повернулись. Але по факту баланс не збільшився. Строки повернення коштів на картку після повернення покупки, вам необхідно уточнювати в магазині, де ви здійснювали операцію. Приносимо вибачення за довге очікування.
Alfa_Bank написав:Це кредитовий сліп. Кредитовий сліп — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті. Строк повернення — до 45 календарних днів. При цьому вже надходить повідомлення що кошти ніби-то повернулись. Але по факту баланс не збільшився. Строки повернення коштів на картку після повернення покупки, вам необхідно уточнювати в магазині, де ви здійснювали операцію. Приносимо вибачення за довге очікування.
Товар я получил и была лишь частичная компенсация. Уже не раз был возврат - деньги сразу зачислялись. Где можно почитать про 45 дней? Дайте ссылку на документ и на нужный пункт.
Alfa_Bank написав:Це кредитовий сліп. Кредитовий сліп — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті. Строк повернення — до 45 календарних днів. При цьому вже надходить повідомлення що кошти ніби-то повернулись. Але по факту баланс не збільшився. Строки повернення коштів на картку після повернення покупки, вам необхідно уточнювати в магазині, де ви здійснювали операцію. Приносимо вибачення за довге очікування.
Товар я получил и была лишь частичная компенсация. Уже не раз был возврат - деньги сразу зачислялись. Где можно почитать про 45 дней? Дайте ссылку на документ и на нужный пункт.
Striker справедливости ради хочу сказать что так как у меея бывает сейчас много возвратов - такая практика что вроде что-то пришло но денег пока нет - в разных банках бывает довольно часто. Через 1-2 дня реальные деньги появляются. Ряд банков (моня) не показывает этот кредитовый слип (хотя он есть), некоторые показывают в выписке (тас, форвард, сибас) а потом после возврата реального эти записи исчезают. Алла видимо тоже показывает