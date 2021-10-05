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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:37
Flamingo написав:Striker
справедливости ради хочу сказать что так как у меея бывает сейчас много возвратов - такая практика что вроде что-то пришло но денег пока нет - в разных банках бывает довольно часто. Через 1-2 дня реальные деньги появляются. Ряд банков (моня) не показывает этот кредитовый слип (хотя он есть), некоторые показывают в выписке (тас, форвард, сибас) а потом после возврата реального эти записи исчезают. Алла видимо тоже показывает
Так, як свідчить практика, приходять кошти раніше.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:44
velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.
Треба перевіряти чи все нормально зі зверненням. Напишіть в приватні повідомлення.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:03
Flamingo написав: velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.
Там смотрите еще важно правильно отсчет 14 вести. Я например подавал заявку в среду - мне сказали что 14 дней надо считать начиная со следующего понедельника
Почему же тогда в чате сразу не пишут, что 14 рабочих дней начиная с ближайшего понедельника? Я тоже в среду подал заявку и если считать с понедельника, то завтра 14-й рабочий день. В чате сегодня первая линия перенаправила на вторую линию мой вопрос. Если бы дело было в сроке, могли бы сразу ответить.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:26
velvet написав: Flamingo написав: velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.
Там смотрите еще важно правильно отсчет 14 вести. Я например подавал заявку в среду - мне сказали что 14 дней надо считать начиная со следующего понедельника
Почему же тогда в чате сразу не пишут, что 14 рабочих дней начиная с ближайшего понедельника? Я тоже в среду подал заявку и если считать с понедельника, то завтра 14-й рабочий день. В чате сегодня первая линия перенаправила на вторую линию мой вопрос. Если бы дело было в сроке, могли бы сразу ответить.
Можливо, що на момент фіксування запиту були ще старі терміни переносу ліміту.
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