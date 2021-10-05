RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10063100641006510066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:37

  Flamingo написав:Striker справедливости ради хочу сказать что так как у меея бывает сейчас много возвратов - такая практика что вроде что-то пришло но денег пока нет - в разных банках бывает довольно часто. Через 1-2 дня реальные деньги появляются. Ряд банков (моня) не показывает этот кредитовый слип (хотя он есть), некоторые показывают в выписке (тас, форвард, сибас) а потом после возврата реального эти записи исчезают. Алла видимо тоже показывает


Так, як свідчить практика, приходять кошти раніше.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:44

  velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.


Треба перевіряти чи все нормально зі зверненням. Напишіть в приватні повідомлення.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:03

  Flamingo написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.

Там смотрите еще важно правильно отсчет 14 вести. Я например подавал заявку в среду - мне сказали что 14 дней надо считать начиная со следующего понедельника

Почему же тогда в чате сразу не пишут, что 14 рабочих дней начиная с ближайшего понедельника? Я тоже в среду подал заявку и если считать с понедельника, то завтра 14-й рабочий день. В чате сегодня первая линия перенаправила на вторую линию мой вопрос. Если бы дело было в сроке, могли бы сразу ответить.
velvet
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:26

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.

Там смотрите еще важно правильно отсчет 14 вести. Я например подавал заявку в среду - мне сказали что 14 дней надо считать начиная со следующего понедельника

Почему же тогда в чате сразу не пишут, что 14 рабочих дней начиная с ближайшего понедельника? Я тоже в среду подал заявку и если считать с понедельника, то завтра 14-й рабочий день. В чате сегодня первая линия перенаправила на вторую линию мой вопрос. Если бы дело было в сроке, могли бы сразу ответить.

Можливо, що на момент фіксування запиту були ще старі терміни переносу ліміту.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:51

Re: Альфа-Банк

По пакетних без комісії зняття 2 рази в касі в календарний місяць?
Zochan
 
Повідомлень: 407
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:17

  Zochan написав:По пакетних без комісії зняття 2 рази в касі в календарний місяць?

Так
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:42

  Zochan написав:По пакетних без комісії зняття 2 рази в касі в календарний місяць?

Так
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 10063100641006510066
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, MASolomko, Vorlon і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5017, 5018, 5019
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50183 7032720
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 21:22
Aktus
Банк Власний Рахунок 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
116 67942
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 15:19
Фантом
ОТП БАНК 1 ... 694, 695, 696
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6957 1656764
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 01:13
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2580)
18.11.2021 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.