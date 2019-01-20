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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Amethyst
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:42
Alfa_Bank написав: velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.
Треба перевіряти чи все нормально зі зверненням. Напишіть в приватні повідомлення.
Друга лінія чату дала таку відповідь:
"Ліміт не було перенесено по технічним причинам. Приношу вибачення за завданні незручності. На даний момент, запит вже повторно було відправлено на опрацювання, зараз він знаходиться в роботі. Ліміт буде перенесено протягом 14 робочих днів, починаючи з 15/11."
Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?
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velvet
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Додано: Чет 18 лис, 2021 13:47
Amethyst написав: Zochan написав:
Alfa_Bank написав:[quote="5337428:Zochan"]По пакетних без комісії зняття 2 рази в касі в календарний місяць?
Так
Якщо операція зняття готівки в касі була неуспішна (кошти зняло і одразу повернуло), повторне зняття успішне, в результаті буде враховано як одна чи дві операція зняття готівки в касі?
У вас щошык операций есть в Сенсе[/quote]
Щось не бачив в Сенсі лічильника на зняття готівки в касі.
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Zochan
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:49
Zochan написав:
Amethyst написав:У вас щошык операций есть в Сенсе
Щось не бачив в Сенсі лічильника на зняття готівки в касі.
Так тьотя у віконці каси і є той лічильник. Треба питати ДО і ПіСля зняття.
Пам'ятайте, що ви можете скасувати операцію протягом 15хв не відходячи від каси.
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Amethyst
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