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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10064100651006610067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:01

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:У вас щошык операций есть в Сенсе

Як в слові "лічильник" зробити 9 помилок. :-)

ваащето ток 8 :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:42

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.


Треба перевіряти чи все нормально зі зверненням. Напишіть в приватні повідомлення.

Друга лінія чату дала таку відповідь:
"Ліміт не було перенесено по технічним причинам. Приношу вибачення за завданні незручності. На даний момент, запит вже повторно було відправлено на опрацювання, зараз він знаходиться в роботі. Ліміт буде перенесено протягом 14 робочих днів, починаючи з 15/11."
Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:47

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  Zochan написав:
Alfa_Bank написав:[quote="5337428:Zochan"]По пакетних без комісії зняття 2 рази в касі в календарний місяць?

Так
Якщо операція зняття готівки в касі була неуспішна (кошти зняло і одразу повернуло), повторне зняття успішне, в результаті буде враховано як одна чи дві операція зняття готівки в касі?

У вас щошык операций есть в Сенсе[/quote]
Щось не бачив в Сенсі лічильника на зняття готівки в касі.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:45

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?

Технічни причини -- це, наприклад, світло пропало коли заявка формувалася, або сусіди зверху залили серверну... тобто НіХТО не винуватий :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:49

  Zochan написав:
Amethyst написав:У вас щошык операций есть в Сенсе

Щось не бачив в Сенсі лічильника на зняття готівки в касі.

Так тьотя у віконці каси і є той лічильник. Треба питати ДО і ПіСля зняття.
Пам'ятайте, що ви можете скасувати операцію протягом 15хв не відходячи від каси.
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