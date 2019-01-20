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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10064100651006610067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:01

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:У вас щошык операций есть в Сенсе

Як в слові "лічильник" зробити 9 помилок. :-)

ваащето ток 8 :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:42

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.


Треба перевіряти чи все нормально зі зверненням. Напишіть в приватні повідомлення.

Друга лінія чату дала таку відповідь:
"Ліміт не було перенесено по технічним причинам. Приношу вибачення за завданні незручності. На даний момент, запит вже повторно було відправлено на опрацювання, зараз він знаходиться в роботі. Ліміт буде перенесено протягом 14 робочих днів, починаючи з 15/11."
Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:47

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  Zochan написав:
Alfa_Bank написав:[quote="5337428:Zochan"]По пакетних без комісії зняття 2 рази в касі в календарний місяць?

Так
Якщо операція зняття готівки в касі була неуспішна (кошти зняло і одразу повернуло), повторне зняття успішне, в результаті буде враховано як одна чи дві операція зняття готівки в касі?

У вас щошык операций есть в Сенсе[/quote]
Щось не бачив в Сенсі лічильника на зняття готівки в касі.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:45

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?

Технічни причини -- це, наприклад, світло пропало коли заявка формувалася, або сусіди зверху залили серверну... тобто НіХТО не винуватий :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:49

  Zochan написав:
Amethyst написав:У вас щошык операций есть в Сенсе

Щось не бачив в Сенсі лічильника на зняття готівки в касі.

Так тьотя у віконці каси і є той лічильник. Треба питати ДО і ПіСля зняття.
Пам'ятайте, що ви можете скасувати операцію протягом 15хв не відходячи від каси.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:22

  Amethyst написав:
  velvet написав:Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?

Технічни причини -- це, наприклад, світло пропало коли заявка формувалася, або сусіди зверху залили серверну... тобто НіХТО не винуватий :)

Ви що в Альфі тепер на півставки? Технічними причинами можна пояснити затримки Ваших платежів, але ж це Вас не влаштовувало раніше.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:29

  velvet написав:
  Amethyst написав:
  velvet написав:Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?

Технічни причини -- це, наприклад, світло пропало коли заявка формувалася, або сусіди зверху залили серверну... тобто НіХТО не винуватий :)

Ви що в Альфі тепер на півставки? Технічними причинами можна пояснити затримки Ваших платежів, але ж це Вас не влаштовувало раніше.

Ага, ніколи не влаштовувало (
Ще й не влаштовує, що ніхно не пояснює, що таке техн. причина (
А ще я завжди пам'ятаю, що за технічні причини відповідає...клієнт, так у #зеленелайно сформульовано в ДКБО
.. Ото я і не заморочуюсь і тута. З Алкою завжди весело
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:37

Ув. Офпред. Так как в Альфе все закручено до предела, хотел бы уточнить по пакетке White (пока нет и щошыка тоже).
1. В тарифах условие бесплатности за обслуживание карты от 10 торговых операций. В тарифах - Торгові операції - це операції, що були здійснені по Рахункам Пакету послуг за допомогою платіжної(них) картки
(-ах) в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата
послуг» (комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ..).
Слова Sense там нет...Т.е. если в Сенсе в разделе "Оплата услуг" платить за интернет, мобильный - это не будет засчитываться в 10 торговых операций по белой, так? При наличии Сенса, которого всем категорически рекомендуют, для соблюдения этого условия надо платить именно через Інтернет-сервіс «My Alfa-bank» (что ни разу ни удобно), чз Сенс не канает?
2. По плате за обслуживание - в тарифах: "Плата, що вказана у п.1 Тарифів розраховується та списується щомісячно до 5ого числа поточного місяця в рамках
Пакету послуг на основі аналізу операцій клієнта за попередній місяць. Перше списання плати, що встановлена у п.1
Тарифів, відбувається за другий місяць обслуговування пакету послуг (окрім випадків зміни пакету послуг на інший
пакет послуг, де списання комісії відбувається без відстрочки та на умовах пакету послуг, який діяв на день розрахунку
комісії.)".
Сначала идет, что рассчитывается и списывается ежемесячно. А дальше, что первое списание происходит за второй месяц. Только списание. А начисление (которое таки ежемесячное)? С учетом, что в этом же абзаце есть слова "без відстрочки", что это значит на самом деле за первый месяц - плата и не начислится и не спишется, или на числится, но просто спишется потом?
3. Скиньте, пожалуйста ссылку/ссылки на тарифы операций с картой White в Сенсе (по хамелеону удобней, прописано в самих тарифах хамелеона, а тут поди найди и вычисли).
Oberon
 
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