Додано: Чет 18 лис, 2021 17:37

Ув. Офпред. Так как в Альфе все закручено до предела, хотел бы уточнить по пакетке White (пока нет и щошыка тоже).

1. В тарифах условие бесплатности за обслуживание карты от 10 торговых операций. В тарифах - Торгові операції - це операції, що були здійснені по Рахункам Пакету послуг за допомогою платіжної(них) картки

(-ах) в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата

послуг» (комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ..).

Слова Sense там нет...Т.е. если в Сенсе в разделе "Оплата услуг" платить за интернет, мобильный - это не будет засчитываться в 10 торговых операций по белой, так? При наличии Сенса, которого всем категорически рекомендуют, для соблюдения этого условия надо платить именно через Інтернет-сервіс «My Alfa-bank» (что ни разу ни удобно), чз Сенс не канает?

2. По плате за обслуживание - в тарифах: "Плата, що вказана у п.1 Тарифів розраховується та списується щомісячно до 5ого числа поточного місяця в рамках

Пакету послуг на основі аналізу операцій клієнта за попередній місяць. Перше списання плати, що встановлена у п.1

Тарифів, відбувається за другий місяць обслуговування пакету послуг (окрім випадків зміни пакету послуг на інший

пакет послуг, де списання комісії відбувається без відстрочки та на умовах пакету послуг, який діяв на день розрахунку

комісії.)".

Сначала идет, что рассчитывается и списывается ежемесячно. А дальше, что первое списание происходит за второй месяц. Только списание. А начисление (которое таки ежемесячное)? С учетом, что в этом же абзаце есть слова "без відстрочки", что это значит на самом деле за первый месяц - плата и не начислится и не спишется, или на числится, но просто спишется потом?

3. Скиньте, пожалуйста ссылку/ссылки на тарифы операций с картой White в Сенсе (по хамелеону удобней, прописано в самих тарифах хамелеона, а тут поди найди и вычисли).