velvet написав:Alfa_Bank Если через 14 рабочих дней не перенесли часть лимита с Максимума на Хамелеон, то уже и не перенесут? Вроде до этого заявляли, что без проблем всем это сделают.
Треба перевіряти чи все нормально зі зверненням. Напишіть в приватні повідомлення.
Друга лінія чату дала таку відповідь: "Ліміт не було перенесено по технічним причинам. Приношу вибачення за завданні незручності. На даний момент, запит вже повторно було відправлено на опрацювання, зараз він знаходиться в роботі. Ліміт буде перенесено протягом 14 робочих днів, починаючи з 15/11." Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?
velvet написав:Це виходить накосячив працівник чату,який приймав мою заяву на перенесення ліміту? Соррі бонус буде ?
Технічни причини -- це, наприклад, світло пропало коли заявка формувалася, або сусіди зверху залили серверну... тобто НіХТО не винуватий
Ви що в Альфі тепер на півставки? Технічними причинами можна пояснити затримки Ваших платежів, але ж це Вас не влаштовувало раніше.
Ага, ніколи не влаштовувало ( Ще й не влаштовує, що ніхно не пояснює, що таке техн. причина ( А ще я завжди пам'ятаю, що за технічні причини відповідає...клієнт, так у #зеленелайно сформульовано в ДКБО .. Ото я і не заморочуюсь і тута. З Алкою завжди весело
Ув. Офпред. Так как в Альфе все закручено до предела, хотел бы уточнить по пакетке White (пока нет и щошыка тоже). 1. В тарифах условие бесплатности за обслуживание карты от 10 торговых операций. В тарифах - Торгові операції - це операції, що були здійснені по Рахункам Пакету послуг за допомогою платіжної(них) картки (-ах) в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» (комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ..). Слова Sense там нет...Т.е. если в Сенсе в разделе "Оплата услуг" платить за интернет, мобильный - это не будет засчитываться в 10 торговых операций по белой, так? При наличии Сенса, которого всем категорически рекомендуют, для соблюдения этого условия надо платить именно через Інтернет-сервіс «My Alfa-bank» (что ни разу ни удобно), чз Сенс не канает? 2. По плате за обслуживание - в тарифах: "Плата, що вказана у п.1 Тарифів розраховується та списується щомісячно до 5ого числа поточного місяця в рамках Пакету послуг на основі аналізу операцій клієнта за попередній місяць. Перше списання плати, що встановлена у п.1 Тарифів, відбувається за другий місяць обслуговування пакету послуг (окрім випадків зміни пакету послуг на інший пакет послуг, де списання комісії відбувається без відстрочки та на умовах пакету послуг, який діяв на день розрахунку комісії.)". Сначала идет, что рассчитывается и списывается ежемесячно. А дальше, что первое списание происходит за второй месяц. Только списание. А начисление (которое таки ежемесячное)? С учетом, что в этом же абзаце есть слова "без відстрочки", что это значит на самом деле за первый месяц - плата и не начислится и не спишется, или на числится, но просто спишется потом? 3. Скиньте, пожалуйста ссылку/ссылки на тарифы операций с картой White в Сенсе (по хамелеону удобней, прописано в самих тарифах хамелеона, а тут поди найди и вычисли).
Oberon написав:Ув. Офпред. Так как в Альфе все закручено до предела, хотел бы уточнить по пакетке White (пока нет и щошыка тоже). 1. В тарифах условие бесплатности за обслуживание карты от 10 торговых операций. В тарифах - Торгові операції - це операції, що були здійснені по Рахункам Пакету послуг за допомогою платіжної(них) картки (-ах) в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» (комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ..). Слова Sense там нет...Т.е. если в Сенсе в разделе "Оплата услуг" платить за интернет, мобильный - это не будет засчитываться в 10 торговых операций по белой, так? При наличии Сенса, которого всем категорически рекомендуют, для соблюдения этого условия надо платить именно через Інтернет-сервіс «My Alfa-bank» (что ни разу ни удобно), чз Сенс не канает?
не канает но канают морковки
Oberon написав:2. По плате за обслуживание - в тарифах: "Плата, що вказана у п.1 Тарифів розраховується та списується щомісячно до 5ого числа поточного місяця в рамках Пакету послуг на основі аналізу операцій клієнта за попередній місяць. Перше списання плати, що встановлена у п.1 Тарифів, відбувається за другий місяць обслуговування пакету послуг (окрім випадків зміни пакету послуг на інший пакет послуг, де списання комісії відбувається без відстрочки та на умовах пакету послуг, який діяв на день розрахунку комісії.)". Сначала идет, что рассчитывается и списывается ежемесячно. А дальше, что первое списание происходит за второй месяц. Только списание. А начисление (которое таки ежемесячное)? С учетом, что в этом же абзаце есть слова "без відстрочки", что это значит на самом деле за первый месяц - плата и не начислится и не спишется, или на числится, но просто спишется потом?
ничего не понял но если вам лень 10 морковок - не все ли равно когда платить?
Oberon написав:3. Скиньте, пожалуйста ссылку/ссылки на тарифы операций с картой White в Сенсе (по хамелеону удобней, прописано в самих тарифах хамелеона, а тут поди найди и вычисли).
Zochan написав:Щось не бачив в Сенсі лічильника на зняття готівки в касі.
Час прорывался через "что-то пошло не так" прямо на логине, чтобы перепроверить. Действительно, теперь только расход из 30к лимита бесплатного обнала показывают. А месяц назад ещё рядом с ним была строчка о количестве снятий в кассе. Сенс реально с каждой новой версией всё "лучше". Впрочем, на хамоне и про те 30к ничего не показывают и не собираются. Видимо, раздел информации о пакетке потихоньку тоже стремится к новому идеалу.