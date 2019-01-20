мне не засчитались поездки в метро по вайту (челез гугл-пей) ...
в сенсе ползунок показывал, что условия пакета выполнены, но по факту меня на 25 грн потом побрили !
так что не верьте ниеиному слову аллы - только, то что проверено уже ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 18:58
мне не засчитались поездки в метро по вайту (челез гугл-пей) ...
в сенсе ползунок показывал, что условия пакета выполнены, но по факту меня на 25 грн потом побрили !
так что не верьте ниеиному слову аллы - только, то что проверено уже ...
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:02
cohan
Спасибо.
По п.2 вопрос был снимают ли за первый месяц, если без морковок и прочих танцев.
А по 3 - то неполные тарифы. Нада именно по Сенсу и полные. Вот говорят, что по белой толкать из Сенса р2р - комис, сэп бесплатен. А где это написано? На сайте не могу найти, тереблю офпреда
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:03
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:46
Re: Альфа-Банк
Разве платежи по банерам в сенсе не учитываются
В чате хейтеров пишут обратное
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:23
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 18 лис, 2021 23:38
Случайно пополнил ощадный с рэда... сумма небольшая, но всё равно обидно... по карте ничего кроме рассрочек нет, но есть пара-тройка поезок на метро... для восстановления грейса надо пополнить рэд на сумму пополнения ощадного с комисом плюс стоимость поездок на метро, я правильно понимаю?
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