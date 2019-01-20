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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10065100661006710068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:58

мне не засчитались поездки в метро по вайту (челез гугл-пей) ...

в сенсе ползунок показывал, что условия пакета выполнены, но по факту меня на 25 грн потом побрили !

так что не верьте ниеиному слову аллы - только, то что проверено уже ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:02

cohan
Спасибо.
По п.2 вопрос был снимают ли за первый месяц, если без морковок и прочих танцев.
А по 3 - то неполные тарифы. Нада именно по Сенсу и полные. Вот говорят, что по белой толкать из Сенса р2р - комис, сэп бесплатен. А где это написано? На сайте не могу найти, тереблю офпреда :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:03

  moveton написав:А месяц назад ещё рядом с ним была строчка о количестве снятий в кассе.

Серьёзно? :o Ни разу не видел такого...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:46

Re: Альфа-Банк

  Oberon написав:Слова Sense там нет...Т.е. если в Сенсе в разделе "Оплата услуг" платить за интернет, мобильный - это не будет засчитываться в 10 торговых операций по белой, так? При наличии Сенса, которого всем категорически рекомендуют, для соблюдения этого условия надо платить именно через Інтернет-сервіс «My Alfa-bank» (что ни разу ни удобно), чз Сенс не канает?

  cohan написав:не канает


Разве платежи по банерам в сенсе не учитываются :shock:
В чате хейтеров пишут обратное :?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:23

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:Час прорывался через "что-то пошло не так" прямо на логине, чтобы перепроверить.
Ага, тоже попал на этот глюк Sense. Через Alfa-Mobile зашёл успешно :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:38

Случайно пополнил ощадный с рэда... сумма небольшая, но всё равно обидно... по карте ничего кроме рассрочек нет, но есть пара-тройка поезок на метро... для восстановления грейса надо пополнить рэд на сумму пополнения ощадного с комисом плюс стоимость поездок на метро, я правильно понимаю?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:10

  IMPRINTER написав:мне не засчитались поездки в метро по вайту (челез гугл-пей) ...

в сенсе ползунок показывал, что условия пакета выполнены, но по факту меня на 25 грн потом побрили !

так что не верьте ниеиному слову аллы - только, то что проверено уже ...


25 грн не за альфа-чек часом?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:33

  alibob написав:
  IMPRINTER написав:мне не засчитались поездки в метро по вайту (челез гугл-пей) ...

в сенсе ползунок показывал, что условия пакета выполнены, но по факту меня на 25 грн потом побрили !

так что не верьте ниеиному слову аллы - только, то что проверено уже ...


25 грн не за альфа-чек часом?


нет. не за альфа-чек, а за обслугу пакета.

Щомісячна комісія за обслуговування пакета банківських послуг - 25,00

было более 30 поездок в метро и ползунок в сенсе был нарисован, что условия пакета выполнены по кол-ву оплат, поэтому традиционно не делал 10 оплат Воли в МАБе. По итогу взяло абонку ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38210
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6085 раз.
 
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  #<1 ... 10065100661006710068
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