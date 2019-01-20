cohan Спасибо. По п.2 вопрос был снимают ли за первый месяц, если без морковок и прочих танцев. А по 3 - то неполные тарифы. Нада именно по Сенсу и полные. Вот говорят, что по белой толкать из Сенса р2р - комис, сэп бесплатен. А где это написано? На сайте не могу найти, тереблю офпреда
Oberon написав:Слова Sense там нет...Т.е. если в Сенсе в разделе "Оплата услуг" платить за интернет, мобильный - это не будет засчитываться в 10 торговых операций по белой, так? При наличии Сенса, которого всем категорически рекомендуют, для соблюдения этого условия надо платить именно через Інтернет-сервіс «My Alfa-bank» (что ни разу ни удобно), чз Сенс не канает?
cohan написав:не канает
Разве платежи по банерам в сенсе не учитываются В чате хейтеров пишут обратное
Случайно пополнил ощадный с рэда... сумма небольшая, но всё равно обидно... по карте ничего кроме рассрочек нет, но есть пара-тройка поезок на метро... для восстановления грейса надо пополнить рэд на сумму пополнения ощадного с комисом плюс стоимость поездок на метро, я правильно понимаю?
uaprofi написав:А с чем связано что Алла указывает минимальный платёж по Хамелеоны меньше чем 10% и округляет его в меньшую сторону? (т.е. например 25300 округляет к мин платежё 2500 или 11300 округляет к 1100)