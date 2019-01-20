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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:45
Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
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ГеннадийUA
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:20
ГеннадийUA написав:
Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
РД всегда равна дате договора. Когда вы получили лимит вообще не важно.
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Vorlon
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:11
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
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Искатель
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П'ят 19 лис, 2021 09:52
Dreg
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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