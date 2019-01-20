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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10066100671006810069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:45

Альфа-Банк

Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:20

  ГеннадийUA написав:Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?

РД всегда равна дате договора. Когда вы получили лимит вообще не важно.
Vorlon
 
Повідомлень: 9854
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:11

А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Искатель
 
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