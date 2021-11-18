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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:45
Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
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ГеннадийUA
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:20
ГеннадийUA написав:
Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
РД всегда равна дате договора. Когда вы получили лимит вообще не важно.
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Vorlon
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:11
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
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Искатель
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:57
Налили 15к по Хамелеону, але воно не світиться в УБКІ. Це баг чи фіча? Ліміт ще не юзав. Засвітиться після того як почну використовувати?
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andresBeck
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:57
Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Интересно если вы хотите продать валюту банку, но с учетом что курс последнюю неделю растет то желающих видимо не очень много, а если хотите купить - то преимуществ для вас нет.
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antey718
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:05
andresBeck написав:
Налили 15к по Хамелеону, але воно не світиться в УБКІ. Це баг чи фіча? Ліміт ще не юзав. Засвітиться після того як почну використовувати?
У меня ни одна активная кредитка Альфы в УБКИ не отображается.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:11
andresBeck написав:
Це баг чи фіча?
Баг. Якщо потрібно, щоб Алла передала інформацію щодо наявності кредитної картки в УБКІ, то питання можна вирішити через підтримку банку.
Це можна зробити тільки по активним договорам.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:58
Карамболь написав:
Случайно пополнил ощадный с рэда... сумма небольшая, но всё равно обидно... по карте ничего кроме рассрочек нет, но есть пара-тройка поезок на метро... для восстановления грейса надо пополнить рэд на сумму пополнения ощадного с комисом плюс стоимость поездок на метро, я правильно понимаю?
Потрібно погасити весь борг, крім розстрочок
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:59
ГеннадийUA написав:
Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
Коли переносите ліміт, то РД не міняється (залишається дата підписання договору)
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:15
Alfa_Bank написав: ГеннадийUA написав:
Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
Коли переносите ліміт, то РД не міняється (залишається дата підписання договору)
Alfa_bank, подскажите с трэвела можно перенести часть лимита на хамелеон?
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