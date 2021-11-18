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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10067100681006910070>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:45

Альфа-Банк

Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:20

  ГеннадийUA написав:Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?

РД всегда равна дате договора. Когда вы получили лимит вообще не важно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:11

А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:57

Re: Альфа-Банк

Налили 15к по Хамелеону, але воно не світиться в УБКІ. Це баг чи фіча? Ліміт ще не юзав. Засвітиться після того як почну використовувати?
andresBeck
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:57

  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?

Интересно если вы хотите продать валюту банку, но с учетом что курс последнюю неделю растет то желающих видимо не очень много, а если хотите купить - то преимуществ для вас нет.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:05

  andresBeck написав:Налили 15к по Хамелеону, але воно не світиться в УБКІ. Це баг чи фіча? Ліміт ще не юзав. Засвітиться після того як почну використовувати?


У меня ни одна активная кредитка Альфы в УБКИ не отображается.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:11

Re: Альфа-Банк

  andresBeck написав:Це баг чи фіча?
Баг. Якщо потрібно, щоб Алла передала інформацію щодо наявності кредитної картки в УБКІ, то питання можна вирішити через підтримку банку.
Це можна зробити тільки по активним договорам.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:58

  Карамболь написав:Случайно пополнил ощадный с рэда... сумма небольшая, но всё равно обидно... по карте ничего кроме рассрочек нет, но есть пара-тройка поезок на метро... для восстановления грейса надо пополнить рэд на сумму пополнения ощадного с комисом плюс стоимость поездок на метро, я правильно понимаю?


Потрібно погасити весь борг, крім розстрочок
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:59

  ГеннадийUA написав:Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?

Коли переносите ліміт, то РД не міняється (залишається дата підписання договору)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:15

  Alfa_Bank написав:
  ГеннадийUA написав:Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?

Коли переносите ліміт, то РД не міняється (залишається дата підписання договору)

Alfa_bank, подскажите с трэвела можно перенести часть лимита на хамелеон?
antey718
 
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