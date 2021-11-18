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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10068100691007010071>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:17

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:
  ГеннадийUA написав:Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?

Коли переносите ліміт, то РД не міняється (залишається дата підписання договору)

Alfa_bank, подскажите с трэвела можно перенести часть лимита на хамелеон?

Так, можливо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:22

Alfa_Bank

уточните насчет переноса лимитов еще раз плиз.

вы мне в личке говорили, что с Коннекта на Хамелеон перенести можно напрямую часть лимита.

Однако местные свини утвержддают, что с ко-брендов перенос лимита невозможен ... чтоб перенести с Коннекта часть лимита на Хамелеон нужно:
- перевести ТП "коннект" в ТП "ред"
- перенести часть лимита с реда на хамелеон
- перевести назад ред в коннект

Прошу опровергнуть или подтвердить.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:48

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

уточните насчет переноса лимитов еще раз плиз.

вы мне в личке говорили, что с Коннекта на Хамелеон перенести можно напрямую часть лимита.

Однако местные свини утвержддают, что с ко-брендов перенос лимита невозможен ...

Клевета. Мне хрюкнула 30-ка с коннекта всего после двух напоминаний в чате. Просил больше, но грят нельзя, даже с переносом.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:02

  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?


А я смотрю в Сенс и глазам не верю, курсы равны, думал баг какой-то, что характерно для Сенса.
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:07

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

уточните насчет переноса лимитов еще раз плиз.

вы мне в личке говорили, что с Коннекта на Хамелеон перенести можно напрямую часть лимита.

Однако местные свини утвержддают, что с ко-брендов перенос лимита невозможен ... чтоб перенести с Коннекта часть лимита на Хамелеон нужно:
- перевести ТП "коннект" в ТП "ред"
- перенести часть лимита с реда на хамелеон
- перевести назад ред в коннект

Прошу опровергнуть или подтвердить.

Мне перенесли с Коннекта на Хамелеон 30к по запросу в чате через 14 дней
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:26

Re: Альфа-Банк

в старом мобильном банкинге покупка валюты по цене продажи сейчас...
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:27

  adamsmittttt написав:в старом мобильном банкинге покупка валюты по цене продажи сейчас...

И в новом тоже :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:04

  adamsmittttt написав:в старом мобильном банкинге покупка валюты по цене продажи сейчас...

И так ещё неделю обещают
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:19

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:уточните насчет переноса лимитов еще раз плиз.
Списки на перенос в кредитный комитет подают в понедельник и именно после этой передачи можно отсчитывать 14 дней. До передачи в кредитный комитет можно заявку отозвать.

  wig написав:Просил больше, но грят нельзя, даже с переносом.
Стартовый лимит по "ящеру" 30к грн, затем банк сам может повысить кредитный лимит. При переносе аналогично, на "ящере" нельзя сделать больше 30к грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:06

  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?

Вiн i досi такий.
Шота пошло не так. :mrgreen:
Прораб
 
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