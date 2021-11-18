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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:17
antey718 написав: Alfa_Bank написав: ГеннадийUA написав:
Уважаемый представитель, подскажите, если переносить часть лимита с RED на Хамелеон, то РД Хамелеона будет дата получения карты или дата получения лимита?
Коли переносите ліміт, то РД не міняється (залишається дата підписання договору)
Alfa_bank, подскажите с трэвела можно перенести часть лимита на хамелеон?
Так, можливо.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:22
Alfa_Bank
уточните насчет переноса лимитов еще раз плиз.
вы мне в личке говорили, что с Коннекта на Хамелеон перенести можно напрямую часть лимита.
Однако местные свини утвержддают, что с ко-брендов перенос лимита невозможен ... чтоб перенести с Коннекта часть лимита на Хамелеон нужно:
- перевести ТП "коннект" в ТП "ред"
- перенести часть лимита с реда на хамелеон
- перевести назад ред в коннект
Прошу опровергнуть или подтвердить.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:48
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
уточните насчет переноса лимитов еще раз плиз.
вы мне в личке говорили, что с Коннекта на Хамелеон перенести можно напрямую часть лимита.
Однако местные свини утвержддают, что с ко-брендов перенос лимита невозможен ...
Клевета. Мне хрюкнула 30-ка с коннекта всего после двух напоминаний в чате. Просил больше, но грят нельзя, даже с переносом.
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wig
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:02
Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
А я смотрю в Сенс и глазам не верю, курсы равны, думал баг какой-то, что характерно для Сенса.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:07
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
уточните насчет переноса лимитов еще раз плиз.
вы мне в личке говорили, что с Коннекта на Хамелеон перенести можно напрямую часть лимита.
Однако местные свини утвержддают, что с ко-брендов перенос лимита невозможен ... чтоб перенести с Коннекта часть лимита на Хамелеон нужно:
- перевести ТП "коннект" в ТП "ред"
- перенести часть лимита с реда на хамелеон
- перевести назад ред в коннект
Прошу опровергнуть или подтвердить.
Мне перенесли с Коннекта на Хамелеон 30к по запросу в чате через 14 дней
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:26
в старом мобильном банкинге покупка валюты по цене продажи сейчас...
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:27
adamsmittttt написав:
в старом мобильном банкинге покупка валюты по цене продажи сейчас...
И в новом тоже
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:04
adamsmittttt написав:
в старом мобильном банкинге покупка валюты по цене продажи сейчас...
И так ещё неделю обещают
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:19
IMPRINTER написав:
уточните насчет переноса лимитов еще раз плиз.
Списки на перенос в кредитный комитет подают в понедельник и именно после этой передачи можно отсчитывать 14 дней. До передачи в кредитный комитет можно заявку отозвать.
wig написав:
Просил больше, но грят нельзя, даже с переносом.
Стартовый лимит по "ящеру" 30к грн, затем банк сам может повысить кредитный лимит. При переносе аналогично, на "ящере" нельзя сделать больше 30к грн.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:06
Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Вiн i досi такий.
Шота пошло не так.
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