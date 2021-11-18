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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:10
Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Нее, ну если б и курс был 26.11
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Amethyst
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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