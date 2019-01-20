RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10068100691007010071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:10

  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?

Нее, ну если б и курс был 26.11 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 05.05.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:27

Re: Альфа-Банк

  Anadonta написав:Кто-то в курсе за что?

Сенсационный бонус.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3207
З нами з: 31.07.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10068100691007010071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, ingtrans, liliya_logical, ramaz, reef, smitht, Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 138, 139, 140
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1392 292499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 19:41
wolt450
А-Банк 1 ... 1952, 1953, 1954
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19536 3168172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 19:32
miltador
Банк Восток 1 ... 77, 78, 79
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
786 598870
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 18:49
Oberon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.