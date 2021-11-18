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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10068100691007010071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:10

  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?

Нее, ну если б и курс был 26.11 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:27

Re: Альфа-Банк

  Anadonta написав:Кто-то в курсе за что?

Сенсационный бонус.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:17

  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?


А зачем писать? Просто пользуемся :)
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:22

  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?


А зачем писать? Просто пользуемся :)
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?

Маркетологам как акция на чёрную пятницу
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:25

  Alfa_Bank написав:_PORT_UA
Так, нас декілька. Вибачте, могли пропустити. Зараз дамо відповідь.

Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности? :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:37

  velvet написав:
  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?


А зачем писать? Просто пользуемся :)
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?

Маркетологам как акция на чёрную пятницу


хм, я тоже подумал сначала, что это баг, и кого-то точно уволят.
А потом попробовал, увидел, что работает, и немного заработал в параллель с основной работой, не выходя из дома.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 10068100691007010071
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