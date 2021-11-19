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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:10
Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Нее, ну если б и курс был 26.11
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:27
Сенсационный бонус
Anadonta написав:
Кто-то в курсе за что?
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ingtrans
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:17
Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
А зачем писать? Просто пользуемся
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:22
kluychkooleg написав: Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
А зачем писать? Просто пользуемся
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?
Маркетологам как акция на чёрную пятницу
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velvet
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:25
Alfa_Bank написав:_PORT_UA Так, нас декілька
. Вибачте, могли пропустити. Зараз дамо відповідь.
Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности?
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Shaman
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:37
velvet написав: kluychkooleg написав: Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
А зачем писать? Просто пользуемся
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?
Маркетологам как акция на чёрную пятницу
хм, я тоже подумал сначала, что это баг, и кого-то точно уволят.
А потом попробовал, увидел, что работает, и немного заработал в параллель с основной работой, не выходя из дома.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:43
Amethyst написав: Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Нее, ну если б и курс был 26.11
26.61-26.62 сегодня тоже нормальный был. Вы просто не умеете его готовить
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kluychkooleg
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