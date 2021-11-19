Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:10
Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Нее, ну если б и курс был 26.11
Amethyst
Повідомлень: 1292
З нами з: 05.05.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 229 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:27
Anadonta написав:
Кто-то в курсе за что?
Сенсационный бонус
.
ingtrans
Повідомлень: 3208
З нами з: 31.07.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 464 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:17
Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
А зачем писать? Просто пользуемся
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?
kluychkooleg
Повідомлень: 1518
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:22
kluychkooleg написав: Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
А зачем писать? Просто пользуемся
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?
Маркетологам как акция на чёрную пятницу
velvet
Повідомлень: 4062
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 620 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:25
Alfa_Bank написав: _PORT_UA Так, нас декілька
. Вибачте, могли пропустити. Зараз дамо відповідь.
Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности?
Shaman
Повідомлень: 1453
З нами з: 29.09.19
Подякував: 181 раз.
Подякували: 389 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:37
velvet написав: kluychkooleg написав: Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
А зачем писать? Просто пользуемся
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?
Маркетологам как акция на чёрную пятницу
хм, я тоже подумал сначала, что это баг, и кого-то точно уволят.
А потом попробовал, увидел, что работает, и немного заработал в параллель с основной работой, не выходя из дома.
kluychkooleg
Повідомлень: 1518
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:43
Amethyst написав: Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
Нее, ну если б и курс был 26.11
26.61-26.62 сегодня тоже нормальный был. Вы просто не умеете его готовить
kluychkooleg
Повідомлень: 1518
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:26
У збережених шаблонах по комунальним зламали поле "Адреса".
Відкриваєш шаблон - адресу видно. Натискаєш "Оплатити", вибираєш з чого - і тут поле "Адреса" вже пусте. Більше того, якщо його заповнити, то все одно видасть помилку - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса" (обов'язковий без апострофа це цитування вашої граматики, а не моя помилка). І взагалі, цей Сенс повільний та СуперГлючний, рандомні "Щось пішло не так!" це прямо фірмовий стиль, ніде більше не бачив стільки помилок.
l-m
Повідомлень: 1006
З нами з: 22.07.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:58
l-m написав:
І взагалі, цей Сенс повільний та СуперГлючний
не оскорбляйте медленные и суперглючные приложения сравнивая их с сенсом.
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 38214
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6085 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Суб 20 лис, 2021 00:28
IMPRINTER написав: l-m написав:
І взагалі, цей Сенс повільний та СуперГлючний
не оскорбляйте медленные и суперглючные приложения сравнивая их с сенсом.
Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.
Вообще не нравятся новомодные веяния в дизайне приложений для банков - что в Альфе, что еще раньше в Привате.
kluychkooleg
Повідомлень: 1518
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
1393
292636
8398
2056261
П'ят 19 лис, 2021 22:12 cohan
323
91695
П'ят 19 лис, 2021 21:43 cohan