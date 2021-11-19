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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лис, 2021 07:07
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.
Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
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Додано: Суб 20 лис, 2021 07:22
stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.
Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
В МАБе с Хамона СЭП с комисом, в Сенсе -без
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guntherhouse777
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