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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10069100701007110072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 07:07

Re: Альфа-Банк

kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.

Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 07:22

  stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.

Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?

В МАБе с Хамона СЭП с комисом, в Сенсе -без
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 10069100701007110072
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