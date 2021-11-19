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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лис, 2021 07:07
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.
Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
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Додано: Суб 20 лис, 2021 07:22
stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.
Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
В МАБе с Хамона СЭП с комисом, в Сенсе -без
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guntherhouse777
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Додано: Суб 20 лис, 2021 08:36
l-m написав:
У збережених шаблонах по комунальним зламали поле "Адреса".
Відкриваєш шаблон - адресу видно. Натискаєш "Оплатити", вибираєш з чого - і тут поле "Адреса" вже пусте.
Більше того, якщо його заповнити, то все одно видасть помилку - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса" (обов'язковий без апострофа це цитування вашої граматики, а не моя помилка).
І взагалі, цей Сенс повільний та СуперГлючний, рандомні "Щось пішло не так!" це прямо фірмовий стиль, ніде більше не бачив стільки помилок.
Тут потрібно буде розібратись. Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, спробуємо допомогти
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