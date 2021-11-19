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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10069100701007110072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 07:07

Re: Альфа-Банк

kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.

Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 07:22

  stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.

Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?

В МАБе с Хамона СЭП с комисом, в Сенсе -без
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 08:36

  l-m написав:У збережених шаблонах по комунальним зламали поле "Адреса".
Відкриваєш шаблон - адресу видно. Натискаєш "Оплатити", вибираєш з чого - і тут поле "Адреса" вже пусте.
Більше того, якщо його заповнити, то все одно видасть помилку - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса" (обов'язковий без апострофа це цитування вашої граматики, а не моя помилка).

І взагалі, цей Сенс повільний та СуперГлючний, рандомні "Щось пішло не так!" це прямо фірмовий стиль, ніде більше не бачив стільки помилок.

Тут потрібно буде розібратись. Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, спробуємо допомогти
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:21

  guntherhouse777 написав:
  stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.

Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?

В МАБе с Хамона СЭП с комисом, в Сенсе -без


это сделано для того, чтоб потраченные на кусок Г. деньги в отчете показать, что идет рост пользования сенсом ... я в эту помойку никогда не заходил - но из-за хамона, т.к. только в сенсе бесплатный с него сэп вынужден это делать - сразу ростет статистика пользования и криворуки получают бюджет на дальшейше освоение денег
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:36

Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:56

  Oberon написав:Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?

это прикол Альфы - при попытке сделать p2p из Альфы - рисует комис...

2 варианта - или тянуть, или отправителю стянуть другой картой типа Моно или БВР, в потом толкнуть. а иначе комис не обойти.

upd пусть попробуем сделать платеж по IBAN - может так бесплатно? точно не знаю
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 20 лис, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:03

  Shaman написав:
  Oberon написав:Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?

это прикол Альфы - при попытке сделать p2p из Альфы - рисует комис...

2 варианта - или тянуть, или отправителю стянуть другой картой типа Моно или БВР, в потом толкнуть. а иначе комис не обойти.


переводил с вайта в сенсе - никакой комисии небыло и не рисовало ... он наверное не ту кнопку жмет ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:14

  IMPRINTER написав:
  Shaman написав:
  Oberon написав:Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?

это прикол Альфы - при попытке сделать p2p из Альфы - рисует комис...

2 варианта - или тянуть, или отправителю стянуть другой картой типа Моно или БВР, в потом толкнуть. а иначе комис не обойти.


переводил с вайта в сенсе - никакой комисии небыло и не рисовало ... он наверное не ту кнопку жмет ...

если между своими счетами - то да, без комиса.
попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:25

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:если между своими счетами - то да, без комиса.
попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис

А с чего решили, что её не будет? Она всегда была. Без комиссии отправляйте по номеру телефона (клиентам Альфы) и по реквизитам (IBAN)
velvet
 
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