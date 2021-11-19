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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лис, 2021 07:07
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.
Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
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stryzhko
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Додано: Суб 20 лис, 2021 07:22
stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.
Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
В МАБе с Хамона СЭП с комисом, в Сенсе -без
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guntherhouse777
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Додано: Суб 20 лис, 2021 08:36
l-m написав:
У збережених шаблонах по комунальним зламали поле "Адреса".
Відкриваєш шаблон - адресу видно. Натискаєш "Оплатити", вибираєш з чого - і тут поле "Адреса" вже пусте.
Більше того, якщо його заповнити, то все одно видасть помилку - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса" (обов'язковий без апострофа це цитування вашої граматики, а не моя помилка).
І взагалі, цей Сенс повільний та СуперГлючний, рандомні "Щось пішло не так!" це прямо фірмовий стиль, ніде більше не бачив стільки помилок.
Тут потрібно буде розібратись. Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, спробуємо допомогти
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Додано: Суб 20 лис, 2021 13:21
guntherhouse777 написав: stryzhko написав:
kluychkooleg написав:Пользусь старой версией, но перевод на счет в другом банке по реквизитам - только в сенсе, приходится запусать его.
Який саме переказ по реквізитами тільки в сенсі? Класичний же платіж по IBAN є й в старій версії. Чи мова про шаблони?
В МАБе с Хамона СЭП с комисом, в Сенсе -без
это сделано для того, чтоб потраченные на кусок Г. деньги в отчете показать, что идет рост пользования сенсом ... я в эту помойку никогда не заходил - но из-за хамона, т.к. только в сенсе бесплатный с него сэп вынужден это делать - сразу ростет статистика пользования и криворуки получают бюджет на дальшейше освоение денег
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Додано: Суб 20 лис, 2021 13:36
Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?
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Додано: Суб 20 лис, 2021 13:56
Oberon написав:
Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?
это прикол Альфы - при попытке сделать p2p из Альфы - рисует комис...
2 варианта - или тянуть, или отправителю стянуть другой картой типа Моно или БВР, в потом толкнуть. а иначе комис не обойти.
upd пусть попробуем сделать платеж по IBAN - может так бесплатно? точно не знаю
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 20 лис, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:03
Shaman написав: Oberon написав:
Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?
это прикол Альфы - при попытке сделать p2p из Альфы - рисует комис...
2 варианта - или тянуть, или отправителю стянуть другой картой типа Моно или БВР, в потом толкнуть. а иначе комис не обойти.
переводил с вайта в сенсе - никакой комисии небыло и не рисовало ... он наверное не ту кнопку жмет ...
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:14
IMPRINTER написав: Shaman написав: Oberon написав:
Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?
это прикол Альфы - при попытке сделать p2p из Альфы - рисует комис...
2 варианта - или тянуть, или отправителю стянуть другой картой типа Моно или БВР, в потом толкнуть. а иначе комис не обойти.
переводил с вайта в сенсе - никакой комисии небыло и не рисовало ... он наверное не ту кнопку жмет ...
если между своими счетами - то да, без комиса.
попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис
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Shaman
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:25
Shaman написав:
если между своими счетами - то да, без комиса.
попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис
А с чего решили, что её не будет? Она всегда была. Без комиссии отправляйте по номеру телефона (клиентам Альфы) и по реквизитам (IBAN)
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velvet
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