Додано: Суб 20 лис, 2021 13:36

Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:

1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?

Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!

2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?