да, такое у ОТП и Альфы как минимум,
с другой стороны, кажется, Райф лупит за первый неполный месяц как за полный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:10
да, такое у ОТП и Альфы как минимум,
с другой стороны, кажется, Райф лупит за первый неполный месяц как за полный
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:24
я ж вам присылал ссылку выше, там по ссылкам все можно найти
актуальная
5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при
наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної
пропозиції (оферти) Банку).
1% від суми переказу + 5,00
грн.
Додано: Суб 20 лис, 2021 16:15
Спасибо! Но это я читал и меня смущает, что комис - згідно
окремої публічної
пропозиції (оферти) Банку). Т.е. для этой комис должно быть отдельное предложение. Без этой фразы всё предельно ясно. А где ж оно, это предложение? Вроде нигде нет про то, что перевод чз сенс - это згідно окремої пропозиції, её как раз и не нашли.
Потому и вопрос к офпреду, чтобы внёс ясность. Не первый раз спрашиваю, а коллективный офпредовский разум упорно молчит. Похоже, игнорит неудобные вопросы.
Додано: Суб 20 лис, 2021 16:24
Які саме дані? (якщо для ідентифікації мене як клієнта, то у вас вони колись були)
Додам - якщо знайти в історії старий успішний платіж, та натиснути "Повторити", то відбувається те саме - після вибору рахунку з якого оплачувати на наступному екрані поле "Адреса" вже пусте, та його заповнення вручну не допомагає - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса".
Додано: Суб 20 лис, 2021 19:57
А не подскажет ли кто, если в истории операций показывает операцию "Покупка (Perekaz z kartky na kartku(E0000104), Kyiv, UKR,MCC 6012)", то как можно узнать, с помощью на какую именно карту был совершен этот перевод, и с помощью какого сервиса? В сенсе можно загрузить квитанцию, но она абсолютно никакой информации не содержит.
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