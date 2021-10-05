RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10070100711007210073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:10

  Oberon написав:Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
2. За первый месяц пользования вайтом платы 25грн за обслуживание не будет, только начиная со второго?


да, такое у ОТП и Альфы как минимум,
с другой стороны, кажется, Райф лупит за первый неполный месяц как за полный
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 27.09.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:24

  Oberon написав:Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white:
1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе?
Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!


я ж вам присылал ссылку выше, там по ссылкам все можно найти
https://old.alfabank.ua/ru/tarifi-ta-umovi
актуальная
https://old.alfabank.ua/storage/files/p ... 102021.pdf

5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при
наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної
пропозиції (оферти) Банку).
1% від суми переказу + 5,00
грн.
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 27.09.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:15

  cohan написав:
5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при
наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної
пропозиції (оферти) Банку).
1% від суми переказу + 5,00
грн.

Спасибо! Но это я читал и меня смущает, что комис - згідно
окремої публічної
пропозиції (оферти) Банку). Т.е. для этой комис должно быть отдельное предложение. Без этой фразы всё предельно ясно. А где ж оно, это предложение? Вроде нигде нет про то, что перевод чз сенс - это згідно окремої пропозиції, её как раз и не нашли.
Потому и вопрос к офпреду, чтобы внёс ясность. Не первый раз спрашиваю, а коллективный офпредовский разум упорно молчит. Похоже, игнорит неудобные вопросы.
Oberon
 
Повідомлень: 165
З нами з: 15.09.20
Подякував: 85 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:24

  Alfa_Bank написав:
  l-m написав:У збережених шаблонах по комунальним зламали поле "Адреса".
Відкриваєш шаблон - адресу видно. Натискаєш "Оплатити", вибираєш з чого - і тут поле "Адреса" вже пусте.
Більше того, якщо його заповнити, то все одно видасть помилку - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса" (обов'язковий без апострофа це цитування вашої граматики, а не моя помилка).

І взагалі, цей Сенс повільний та СуперГлючний, рандомні "Щось пішло не так!" це прямо фірмовий стиль, ніде більше не бачив стільки помилок.

Тут потрібно буде розібратись. Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, спробуємо допомогти

Які саме дані? (якщо для ідентифікації мене як клієнта, то у вас вони колись були)

Додам - якщо знайти в історії старий успішний платіж, та натиснути "Повторити", то відбувається те саме - після вибору рахунку з якого оплачувати на наступному екрані поле "Адреса" вже пусте, та його заповнення вручну не допомагає - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса".
l-m
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 22.07.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:57

А не подскажет ли кто, если в истории операций показывает операцию "Покупка (Perekaz z kartky na kartku(E0000104), Kyiv, UKR,MCC 6012)", то как можно узнать, с помощью на какую именно карту был совершен этот перевод, и с помощью какого сервиса? В сенсе можно загрузить квитанцию, но она абсолютно никакой информации не содержит.
M-Audio
 
Повідомлень: 2481
З нами з: 23.03.11
Подякував: 464 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:02

  Shaman написав:попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис


на чужую карту аллы с вайта переводил без комисс
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38218
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6086 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:03

  M-Audio написав:А не подскажет ли кто, если в истории операций показывает операцию "Покупка (Perekaz z kartky na kartku(E0000104), Kyiv, UKR,MCC 6012)", то как можно узнать, с помощью на какую именно карту был совершен этот перевод, и с помощью какого сервиса? В сенсе можно загрузить квитанцию, но она абсолютно никакой информации не содержит.


ни сынку, цэ хвантастыка ... это вам не монатик ... ишь чего захотели )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38218
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6086 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:11

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:как можно узнать, с помощью на какую именно карту был совершен этот перевод, и с помощью какого сервиса?

мона в МАБе порыться в списке операций, там есть карта получателя
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 05.05.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10070100711007210073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1952, 1953, 1954
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19538 3169138
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 21:47
Bosstone
Банк Власний Рахунок 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
117 68241
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 21:42
Пансер
ОТП БАНК 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6965 1658060
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 20:35
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2640)
20.11.2021 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.