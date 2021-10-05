Oberon написав:Ув. представитель! Всё-таки прошу ответить на два моих вопроса по карте white: 1. Где можно найти детальные тарифы на операции по вайту, производимые именно в Сенсе? Человек пытался перечислить мне по р2р в сенсе, нарисовало комиссию. В тарифах вайта и на сайте такой комис не нашли (может плохо искали), дайте, пожалуйста, ссылку!
5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку). 1% від суми переказу + 5,00 грн.
cohan написав: 5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку). 1% від суми переказу + 5,00 грн.
Спасибо! Но это я читал и меня смущает, что комис - згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку). Т.е. для этой комис должно быть отдельное предложение. Без этой фразы всё предельно ясно. А где ж оно, это предложение? Вроде нигде нет про то, что перевод чз сенс - это згідно окремої пропозиції, её как раз и не нашли. Потому и вопрос к офпреду, чтобы внёс ясность. Не первый раз спрашиваю, а коллективный офпредовский разум упорно молчит. Похоже, игнорит неудобные вопросы.
l-m написав:У збережених шаблонах по комунальним зламали поле "Адреса". Відкриваєш шаблон - адресу видно. Натискаєш "Оплатити", вибираєш з чого - і тут поле "Адреса" вже пусте. Більше того, якщо його заповнити, то все одно видасть помилку - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса" (обов'язковий без апострофа це цитування вашої граматики, а не моя помилка).
І взагалі, цей Сенс повільний та СуперГлючний, рандомні "Щось пішло не так!" це прямо фірмовий стиль, ніде більше не бачив стільки помилок.
Тут потрібно буде розібратись. Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, спробуємо допомогти
Які саме дані? (якщо для ідентифікації мене як клієнта, то у вас вони колись були)
Додам - якщо знайти в історії старий успішний платіж, та натиснути "Повторити", то відбувається те саме - після вибору рахунку з якого оплачувати на наступному екрані поле "Адреса" вже пусте, та його заповнення вручну не допомагає - "Щось пішло не так! Не заповнений обовязковий параметр Адреса".
А не подскажет ли кто, если в истории операций показывает операцию "Покупка (Perekaz z kartky na kartku(E0000104), Kyiv, UKR,MCC 6012)", то как можно узнать, с помощью на какую именно карту был совершен этот перевод, и с помощью какого сервиса? В сенсе можно загрузить квитанцию, но она абсолютно никакой информации не содержит.
M-Audio написав:А не подскажет ли кто, если в истории операций показывает операцию "Покупка (Perekaz z kartky na kartku(E0000104), Kyiv, UKR,MCC 6012)", то как можно узнать, с помощью на какую именно карту был совершен этот перевод, и с помощью какого сервиса? В сенсе можно загрузить квитанцию, но она абсолютно никакой информации не содержит.
ни сынку, цэ хвантастыка ... это вам не монатик ... ишь чего захотели )