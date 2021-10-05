Додано: Суб 20 лис, 2021 16:15

cohan написав:

5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при

наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної

пропозиції (оферти) Банку).

1% від суми переказу + 5,00

грн. 5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів принаданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічноїпропозиції (оферти) Банку).1% від суми переказу + 5,00грн.

Спасибо! Но это я читал и меня смущает, что комис - згідноокремої публічноїпропозиції (оферти) Банку). Т.е. для этой комис должно быть отдельное предложение. Без этой фразы всё предельно ясно. А где ж оно, это предложение? Вроде нигде нет про то, что перевод чз сенс - это згідно окремої пропозиції, её как раз и не нашли.Потому и вопрос к офпреду, чтобы внёс ясность. Не первый раз спрашиваю, а коллективный офпредовский разум упорно молчит. Похоже, игнорит неудобные вопросы.