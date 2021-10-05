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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10071100721007310074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 03:06

  IMPRINTER написав:
  Shaman написав:попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис


на чужую карту аллы с вайта переводил без комисс


хм, а откуда вообще возникло подозрение о комиссии?
разве когда-то была комиссия при переводе с дебетной карты внутри банка?
Arien
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Повідомлень: 1015
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  #<1 ... 10071100721007310074
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