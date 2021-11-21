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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лис, 2021 03:06
IMPRINTER написав: Shaman написав:
попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис
на чужую карту аллы с вайта переводил без комисс
хм, а откуда вообще возникло подозрение о комиссии?
разве когда-то была комиссия при переводе с дебетной карты внутри банка?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 07:20
cohan написав:
по ИБАН мгновенно..., телефон тоже мгновенно
По IBAN мгновенно, скорее всего, в рабочие дни. Не в опервремя отправил и только на следующий день зашло.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 17:39
MASolomko написав: cohan написав:
по ИБАН мгновенно..., телефон тоже мгновенно
По IBAN мгновенно, скорее всего, в рабочие дни. Не в опервремя отправил и только на следующий день зашло.
альфа отправляет он-лайн всегда .. если не пришло - это проблема банка-приемыша - значит приемыш не принимает сэп в неопер.
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Нед 21 лис, 2021 12:38
чик
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