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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10071100721007310074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 03:06

  IMPRINTER написав:
  Shaman написав:попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис


на чужую карту аллы с вайта переводил без комисс


хм, а откуда вообще возникло подозрение о комиссии?
разве когда-то была комиссия при переводе с дебетной карты внутри банка?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 07:20

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:по ИБАН мгновенно..., телефон тоже мгновенно
По IBAN мгновенно, скорее всего, в рабочие дни. Не в опервремя отправил и только на следующий день зашло.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:39

  MASolomko написав:
  cohan написав:по ИБАН мгновенно..., телефон тоже мгновенно
По IBAN мгновенно, скорее всего, в рабочие дни. Не в опервремя отправил и только на следующий день зашло.


альфа отправляет он-лайн всегда .. если не пришло - это проблема банка-приемыша - значит приемыш не принимает сэп в неопер.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:54

Re: Альфа-Банк

Есть ли какие-то подводные камни в рассрочках? Похоже на 6 мес. выходит без коммисий. Как узнать дату когда будут сниматься деньги?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:05

  velvet написав:
  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?


А зачем писать? Просто пользуемся :)
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?

Маркетологам как акция на чёрную пятницу


Ха так себе идея, учитывая что ЧП - последний день акции, а списание проиходит через три дня. Это ж не Моно с Приватом, где курс блокировки и списания одинаковый всегда.
Alexey_k9
 
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