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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лис, 2021 03:06
IMPRINTER написав: Shaman написав:
попробуйте толкнуть на чужую карту или свою в другом банке - будет комис
на чужую карту аллы с вайта переводил без комисс
хм, а откуда вообще возникло подозрение о комиссии?
разве когда-то была комиссия при переводе с дебетной карты внутри банка?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 07:20
cohan написав:
по ИБАН мгновенно..., телефон тоже мгновенно
По IBAN мгновенно, скорее всего, в рабочие дни. Не в опервремя отправил и только на следующий день зашло.
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MASolomko
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Додано: Нед 21 лис, 2021 17:39
MASolomko написав: cohan написав:
по ИБАН мгновенно..., телефон тоже мгновенно
По IBAN мгновенно, скорее всего, в рабочие дни. Не в опервремя отправил и только на следующий день зашло.
альфа отправляет он-лайн всегда .. если не пришло - это проблема банка-приемыша - значит приемыш не принимает сэп в неопер.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:54
Есть ли какие-то подводные камни в рассрочках? Похоже на 6 мес. выходит без коммисий. Как узнать дату когда будут сниматься деньги?
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Alexey_k9
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Додано: Пон 22 лис, 2021 00:05
velvet написав: kluychkooleg написав: Искатель написав:
А почему никто не напишет, что с сегодняшнего дня по 26.11. в Sens акция: курс онлайн-покупки равен курсу онлайн-продажи?
Или никому не интересно?
А зачем писать? Просто пользуемся
Интересно, кому, как и зачем пришла в голову эта идея?
Маркетологам как акция на чёрную пятницу
Ха так себе идея, учитывая что ЧП - последний день акции, а списание проиходит через три дня. Это ж не Моно с Приватом, где курс блокировки и списания одинаковый всегда.
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Alexey_k9
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Додано: Пон 22 лис, 2021 05:54
moveton написав: Alexey_k9 написав:
Ха так себе идея, учитывая что ЧП - последний день акции, а списание проиходит через три дня. Это ж не Моно с Приватом, где курс блокировки и списания одинаковый всегда.
У онлайн-валютообмена списание через три дня?
Нет конечно. Человек просто путает валютообмен с проведением по счету операций по расчету картой за покупки в другой валюте. Я так понимаю на "покупки" одинаковый курс валютообмена не влияет никак потому как карточные курсы тут совсем иные
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:41
IMPRINTER написав:
альфа отправляет он-лайн всегда ..
Имел в виду внутри банка, клиенту Аллы.
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MASolomko
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:08
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
альфа отправляет он-лайн всегда ..
Имел в виду внутри банка, клиенту Аллы.
клиенту доходит мгновенно,ну может иногда полчаса - вчера перекидывал жене, полчаса заняло, а может и нет - просто Сенс непойми как обновляется
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:09
Alexey_k9 написав:
Есть ли какие-то подводные камни в рассрочках? Похоже на 6 мес. выходит без коммисий. Как узнать дату когда будут сниматься деньги?
никаких
разве что, только, подсаживание: заметил когда покупка гривен на 300 (апеткаи там и т.п.) думаю чего бы еще докупить до 500
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