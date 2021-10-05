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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10072100731007410075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:12

  Alexey_k9 написав:Есть ли какие-то подводные камни в рассрочках? Похоже на 6 мес. выходит без коммисий. Как узнать дату когда будут сниматься деньги?

Поздравляю вас с выходом из многолетнего анабиоза! :D

В дату договора очередная часть переносится на долг текущего периода и месяц есть на гашение. Первая дата договора после покупки для рассрочки при этом пропускается.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 22 лис, 2021 10:14, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13

Пополнение вайта с моно через сенс - Точно даст сенсаценный бонус? Ничего нигде не пишет- он просто капнет в условленное время? Спасибо.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:14

Re: Альфа-Банк

Точно
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:28

  Rack написав:Пополнение вайта с моно через сенс - Точно даст сенсаценный бонус? Ничего нигде не пишет- он просто капнет в условленное время? Спасибо.

Даст, проверено неоднократно.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:55

  pharus написав:
  pharus написав:Вчерашний опыт, Турция. Снять лиры с гривневого вайта - курс 2,73 грн/л. Некоторые банкоматы берут допкомиссию, некоторые действительно без комиссии. Местные обменки светят курс наличного бакса 9,27 - при этом, учитывая что мой наличный бакс не покупался по курсу ниже 27 грн, с вайта снимать выгоднее.
upd вместо допсписания на 3й день в выписке просто поменялся гривневый эквивалент операции - после корректировки суммы курс списания получился 2,7393 (изначально был 2,7302)

upd по следующему снятию корректировка была обратная - в день снятия наличных курс был 2,5193 а через пару дней стал 2,5146. Лира валится шо дурная :shock:
pharus
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