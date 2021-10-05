Поздравляю вас с выходом из многолетнего анабиоза!
В дату договора очередная часть переносится на долг текущего периода и месяц есть на гашение. Первая дата договора после покупки для рассрочки при этом пропускается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:12
Поздравляю вас с выходом из многолетнего анабиоза!
В дату договора очередная часть переносится на долг текущего периода и месяц есть на гашение. Первая дата договора после покупки для рассрочки при этом пропускается.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 22 лис, 2021 10:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13
Пополнение вайта с моно через сенс - Точно даст сенсаценный бонус? Ничего нигде не пишет- он просто капнет в условленное время? Спасибо.
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:14
Re: Альфа-Банк
Точно
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:28
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:55
upd по следующему снятию корректировка была обратная - в день снятия наличных курс был 2,5193 а через пару дней стал 2,5146. Лира валится шо дурная
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