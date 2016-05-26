Додано: Пон 22 лис, 2021 12:04

Банк совсем з глузду сьехал. Забил на все свои бизнесы, системы, сервисы, необходимость выполнения требований НБУ и всю деятельность подчинил сенсомании.Пример. В связи с близящимся окончанием депо прислал мне 2 СМС-ки с предложением пройти по ссылкам. Казалось бы нормально и понятно, хотят чтобы продлил или разместил новый. Захожу по обеим, чтобы посмотреть условия и, думаю, уже всем понятно, что попадаю на ... свежие сенсы цифрового банка.Т.е. все, что было раньше, отключается и перенаправляется на эту тупую рекламу. Т.о. банк уже не информирует клиентов об условиях обслуживания, тарифах и т.д., не делает уже больше ничего из того, что делал раньше, и что делают нормальные банки, а занимается только тем, что рекламирует свою мобильную аппликуху. Но это же ненормально (болезнь, мания), кто вылечит его от нее? Может уже нужно пофамильно называть руководителей банка, ответственных за это?Кстати, это означает, что банк уже и не делает то, что его (как и другие банки) обязывает делать НБУ. А именно, через сайт информировать клиентов обо всех аспектах своей деятельности. Но разве реклама мобильной аппликухи, которой заменена вся остальная деятельность, это то, что требовал НБУ?Алло, НБУ, Вы там за чем следите? За здоровьем банковской системы и тем, чтобы банки выполняли Ваши требования, а некоторые из них не падали в маразм, следите? Так вот тут уже диагноз беспокоящий. Может проверить нужно? А то непонятно чем это закончится.В обшем, нет слов.