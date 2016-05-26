Поздравляю вас с выходом из многолетнего анабиоза!
В дату договора очередная часть переносится на долг текущего периода и месяц есть на гашение. Первая дата договора после покупки для рассрочки при этом пропускается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:12
Поздравляю вас с выходом из многолетнего анабиоза!
В дату договора очередная часть переносится на долг текущего периода и месяц есть на гашение. Первая дата договора после покупки для рассрочки при этом пропускается.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 22 лис, 2021 10:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:13
Пополнение вайта с моно через сенс - Точно даст сенсаценный бонус? Ничего нигде не пишет- он просто капнет в условленное время? Спасибо.
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:14
Re: Альфа-Банк
Точно
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:28
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:55
upd по следующему снятию корректировка была обратная - в день снятия наличных курс был 2,5193 а через пару дней стал 2,5146. Лира валится шо дурная
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:04
Банк совсем з глузду сьехал. Забил на все свои бизнесы, системы, сервисы, необходимость выполнения требований НБУ и всю деятельность подчинил сенсомании.
Пример. В связи с близящимся окончанием депо прислал мне 2 СМС-ки с предложением пройти по ссылкам
Т.е. все, что было раньше, отключается и перенаправляется на эту тупую рекламу. Т.о. банк уже не информирует клиентов об условиях обслуживания, тарифах и т.д., не делает уже больше ничего из того, что делал раньше, и что делают нормальные банки, а занимается только тем, что рекламирует свою мобильную аппликуху. Но это же ненормально (болезнь, мания), кто вылечит его от нее? Может уже нужно пофамильно называть руководителей банка, ответственных за это?
Кстати, это означает, что банк уже и не делает то, что его (как и другие банки) обязывает делать НБУ. А именно, через сайт информировать клиентов обо всех аспектах своей деятельности. Но разве реклама мобильной аппликухи, которой заменена вся остальная деятельность, это то, что требовал НБУ?
Алло, НБУ, Вы там за чем следите? За здоровьем банковской системы и тем, чтобы банки выполняли Ваши требования, а некоторые из них не падали в маразм, следите? Так вот тут уже диагноз беспокоящий. Может проверить нужно? А то непонятно чем это закончится.
В обшем, нет слов.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:11
Re: Альфа-Банк
Это, наверное, потому что у Вас Sense нет, ну или открывали ссылки в браузере, а не в Sense. Первая ведет на страницу открытия нового депозита. Вторая в моем случае открывает страницу быстрых действий, но у меня нет депозитов для продления, поэтому не исключаю, что в Вашем случае переход будет на страницу продления.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:32
Какой сенс, если смс-ки пришли на кнопочный телефон? Ссылки да, смотрел с компа. Со смартфона, кстати, не открываются, т.к. там проблемы с сертификатами (незащищенное соединение).
Но комп показывал, что сначала шел проброс на старый сайт, а с него на рекламу сенса. Если, Вы говорите, что ссылки, оказывается нужно было смотреть из сенса (хотя что за бред, клиенты должны в нем что-ли круглосуточно сидеть), то они ж должны были знать, что у меня их сенса нет. Или они уже уверены, что он у всех есть? Тогда зачем опять тупо рекламируют, тем более смс-ками на кнопочные телефоны. Уже б тогда пуш прислали, раз так уверены.
В общем недоработка это их разработчиков, а также неуважение к клиентам. Назойливое привлечение внимания которых к их недолугим потугам ничего кроме нехороших слов не вызывает. Лучше б уже ничего не присылали. Не хотят (не могут) обслуживать клиентов нормально, так пусть хоть не позорятся и думают перед тем, как что-то делать. А то этот сенс у них уже к каждой дырке затычка. При этом дырок все больше и затыкаются они им плохо, что репутации банку не добавляет.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:59
Re: Альфа-Банк
Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:01
Re: Альфа-Банк
Така сама історія
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