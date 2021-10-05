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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10073100741007510076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:14

  Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка

1. Так, наприклад за поповнення на 5000грн ви отримаєте 50 бонусів Cash U, максимальна сума бонусів за 1 місяць яку можливо отримати за поповнення - 500 бонусів.
2. Головне, щоб було правильно зроблене поповнення. Термін, який кошти будуть на картці неважливий.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:59

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:клиенту доходит мгновенно,ну может иногда полчаса - вчера перекидывал жене, полчаса заняло
В какое время сделали перевод внутри банка по IBAN?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:08

  MASolomko написав:
  cohan написав:клиенту доходит мгновенно,ну может иногда полчаса - вчера перекидывал жене, полчаса заняло
В какое время сделали перевод внутри банка по IBAN?


16-18, наверно около 17ти, гуляли, у нее КБ выше по ресторанам ))
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:24

Re: Альфа-Банк

cohan, попробуйте после 19:00 это сделать. Я другому клиенту Альфа дал отсканить QR-код из своего приложения и Sense сформировал платёж внутри банка по IBAN -- получил на следующие утро.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:39

  Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка

1. один процент , без вычета налогов (т.е. макс. 500орехов это 402грн)
2, минут 15 я думаю достаточно )
lamal
 
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