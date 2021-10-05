|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:14
Алексей77 написав:
Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка
1. Так, наприклад за поповнення на 5000грн ви отримаєте 50 бонусів Cash U, максимальна сума бонусів за 1 місяць яку можливо отримати за поповнення - 500 бонусів.
2. Головне, щоб було правильно зроблене поповнення. Термін, який кошти будуть на картці неважливий.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11172
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1147 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:59
cohan написав:
клиенту доходит мгновенно,ну может иногда полчаса - вчера перекидывал жене, полчаса заняло
В какое время сделали перевод внутри банка по IBAN?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3976
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:08
MASolomko написав: cohan написав:
клиенту доходит мгновенно,ну может иногда полчаса - вчера перекидывал жене, полчаса заняло
В какое время сделали перевод внутри банка по IBAN?
16-18, наверно около 17ти, гуляли, у нее КБ выше по ресторанам ))
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2940
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:24
cohan, попробуйте после 19:00 это сделать. Я другому клиенту Альфа дал отсканить QR-код из своего приложения и Sense сформировал платёж внутри банка по IBAN -- получил на следующие утро.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3976
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:39
Алексей77 написав:
Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка
1. один процент , без вычета налогов (т.е. макс. 500орехов это 402грн)
2, минут 15 я думаю достаточно )
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|346
|136108
|
Пон 22 лис, 2021 14:27
cohan
|
|2998
|308883
|
Пон 22 лис, 2021 14:25
cohan
|
|128
|74365
|
|