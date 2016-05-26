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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10074100751007610077>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:14

  Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка

1. Так, наприклад за поповнення на 5000грн ви отримаєте 50 бонусів Cash U, максимальна сума бонусів за 1 місяць яку можливо отримати за поповнення - 500 бонусів.
2. Головне, щоб було правильно зроблене поповнення. Термін, який кошти будуть на картці неважливий.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:59

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:клиенту доходит мгновенно,ну может иногда полчаса - вчера перекидывал жене, полчаса заняло
В какое время сделали перевод внутри банка по IBAN?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:08

  MASolomko написав:
  cohan написав:клиенту доходит мгновенно,ну может иногда полчаса - вчера перекидывал жене, полчаса заняло
В какое время сделали перевод внутри банка по IBAN?


16-18, наверно около 17ти, гуляли, у нее КБ выше по ресторанам ))
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:24

Re: Альфа-Банк

cohan, попробуйте после 19:00 это сделать. Я другому клиенту Альфа дал отсканить QR-код из своего приложения и Sense сформировал платёж внутри банка по IBAN -- получил на следующие утро.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:39

  Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка

1. один процент , без вычета налогов (т.е. макс. 500орехов это 402грн)
2, минут 15 я думаю достаточно )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:32

  Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка

Ось чому пересічні не хочуть зайти в правила акції....почитати....розібратись.... :roll:
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:47

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Пример. В связи с близящимся окончанием депо прислал мне 2 СМС-ки с предложением пройти по ссылкам https://hi.alfabank.ua/newdep и https://hi.alfabank.ua/depoprolongation. Казалось бы нормально и понятно, хотят чтобы продлил или разместил новый. Захожу по обеим, чтобы посмотреть условия и, думаю, уже всем понятно, что попадаю на ... свежие сенсы цифрового банка.

Альфа-банк. Там у вас косяк первую ссылку надо перенаправлять сюда https://old.alfabank.ua/private-persons/deposits/newdeposits, а вторую сами поищите куда. Премию за помощь вашим криворучкам можете мне орехами докинуть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:52

  Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс.
1. Один процент кэшбэка- это чистыми?
2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка

Скорее не перевести, а пополнить свобю карту (ультру) в сенсе.
1. нет грязными и орехами (т.е. их потом надо будет вывести за покупку). Т.е. получили 500 орехов надо сделать покупку на 402,5 грн или менее (покупка должна в ходить в разрешенную для КБ категорию). Далее ждете когда покупка проведется по счету, далее через 1-3 дня сможете вернуть деньги за покупку на Ультру.
2. нисколько, только пришли сразу можете их отправить СЭПом куда вам нужно или пополнить ощадный счет (а вот сейф пополнять не стоит ибо для этого надо ждать проводки 1-3 раб. дня)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:54

Re: Альфа-Банк

  lamal написав:2, минут 15 я думаю достаточно )

это уже перебор... Не нужно ничего ждать - проверено.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:12

Re: Альфа-Банк

Спасибо. Сначала надо выбрать категорию в Сэнс, например продукты
Алексей77
 
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