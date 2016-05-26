Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс. 1. Один процент кэшбэка- это чистыми? 2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка
1. Так, наприклад за поповнення на 5000грн ви отримаєте 50 бонусів Cash U, максимальна сума бонусів за 1 місяць яку можливо отримати за поповнення - 500 бонусів. 2. Головне, щоб було правильно зроблене поповнення. Термін, який кошти будуть на картці неважливий.
Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс. 1. Один процент кэшбэка- это чистыми? 2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка
1. один процент , без вычета налогов (т.е. макс. 500орехов это 402грн) 2, минут 15 я думаю достаточно )
Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс. 1. Один процент кэшбэка- это чистыми? 2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка
Ось чому пересічні не хочуть зайти в правила акції....почитати....розібратись....
newbie написав:Пример. В связи с близящимся окончанием депо прислал мне 2 СМС-ки с предложением пройти по ссылкам https://hi.alfabank.ua/newdep и https://hi.alfabank.ua/depoprolongation. Казалось бы нормально и понятно, хотят чтобы продлил или разместил новый. Захожу по обеим, чтобы посмотреть условия и, думаю, уже всем понятно, что попадаю на ... свежие сенсы цифрового банка.
Алексей77 написав:Господа, хочу перевести для получения кэшбэка деньги через сэнс. 1. Один процент кэшбэка- это чистыми? 2. Сколько по времени деньги должны пролежать на счёте в Альфе? Буду пополнять ультру через сэнс с карты другого банка
Скорее не перевести, а пополнить свобю карту (ультру) в сенсе. 1. нет грязными и орехами (т.е. их потом надо будет вывести за покупку). Т.е. получили 500 орехов надо сделать покупку на 402,5 грн или менее (покупка должна в ходить в разрешенную для КБ категорию). Далее ждете когда покупка проведется по счету, далее через 1-3 дня сможете вернуть деньги за покупку на Ультру. 2. нисколько, только пришли сразу можете их отправить СЭПом куда вам нужно или пополнить ощадный счет (а вот сейф пополнять не стоит ибо для этого надо ждать проводки 1-3 раб. дня)