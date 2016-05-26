|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:41
А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
-
tarask
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 24.02.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46
tarask написав:
А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
Где Вы были последние несколько дней?
Курсы одинаковые, если не ошибаюсь, до 26 ноября.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3215
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3003
|309026
|
Пон 22 лис, 2021 17:00
cohan
|
|61
|25308
|
|
|129
|74472
|
Пон 22 лис, 2021 15:27
klug
|