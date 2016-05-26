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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:41
Re: Альфа-Банк
А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:59
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:19
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank адреси у комунальних платежах відремонтуєте чи як? - Альфа-Банк
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:37
Re: Альфа-Банк
Друзі нагадайте будь ласка, в Альфі СЕП платежі тут цілодобові, тобто якщо я відправлю зараз, то він одразу буде відправлений.
Чи краще відправити П2П платежем?
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