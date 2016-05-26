RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10074100751007610077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:41

Re: Альфа-Банк

А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
tarask
 
Повідомлень: 191
З нами з: 24.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46

  tarask написав:А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?

Где Вы были последние несколько дней? :) Курсы одинаковые, если не ошибаюсь, до 26 ноября.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 31.07.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:59

  ingtrans написав:
  tarask написав:А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?

Где Вы были последние несколько дней? :) Курсы одинаковые, если не ошибаюсь, до 26 ноября.


понедельник же :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 27.09.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:19

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank адреси у комунальних платежах відремонтуєте чи як? - Альфа-Банк
l-m
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 22.07.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:37

Re: Альфа-Банк

Друзі нагадайте будь ласка, в Альфі СЕП платежі тут цілодобові, тобто якщо я відправлю зараз, то він одразу буде відправлений.
Чи краще відправити П2П платежем?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 829
З нами з: 09.02.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10074100751007610077
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, pens, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5020, 5021, 5022
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50216 7049142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 17:54
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 299, 300, 301
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
3005 309189
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 17:12
Flamingo
Український Будівельно-Інвестиційний Банк 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:27
61 25349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 16:04
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.