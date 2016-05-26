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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:41
Re: Альфа-Банк
А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:59
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:19
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank адреси у комунальних платежах відремонтуєте чи як? - Альфа-Банк
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:37
Re: Альфа-Банк
Друзі нагадайте будь ласка, в Альфі СЕП платежі тут цілодобові, тобто якщо я відправлю зараз, то він одразу буде відправлений.
Чи краще відправити П2П платежем?
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:52
Альфа то отправит сразу (хотя бывали и сбои). Но все еще зависит от того принимает ли банк получателя сэпы 23/7. Потому как если второй банк не примет - деньги поступят только утром
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:54
Flamingo , подскажите для онлайн зачисления, тогда лучше п2п переводом? Но я запамятовал, он будет с комиссией?
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:55
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:03
Для более корректного ответа проясните пожалуйста с какой карты какого банка и на какую карту какого банка вам надо деньги перевести. Потому как нюансов может быть множество. Не хочется дать вам бессмысленный ответ ни о чем.
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:24
Про цей баг знаємо, він буде виправлятися але точного терміну нема.
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