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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:41
А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
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tarask
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46
tarask написав:
А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
Где Вы были последние несколько дней?
Курсы одинаковые, если не ошибаюсь, до 26 ноября.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:19
Alfa_Bank
адреси у комунальних платежах відремонтуєте чи як? - Альфа-Банк
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l-m
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:37
Друзі нагадайте будь ласка, в Альфі СЕП платежі тут цілодобові, тобто якщо я відправлю зараз, то він одразу буде відправлений.
Чи краще відправити П2П платежем?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:52
_PORT_UA написав:
Друзі нагадайте будь ласка, в Альфі СЕП платежі тут цілодобові, тобто якщо я відправлю зараз, то він одразу буде відправлений.
Чи краще відправити П2П платежем?
Альфа то отправит сразу (хотя бывали и сбои). Но все еще зависит от того принимает ли банк получателя сэпы 23/7. Потому как если второй банк не примет - деньги поступят только утром
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Flamingo
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:54
Flamingo , подскажите для онлайн зачисления, тогда лучше п2п переводом? Но я запамятовал, он будет с комиссией?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:55
_PORT_UA написав:
он будет с комиссией?
З дебетної карти не тарифікується за вихід.
З кредитної є різні варіанти.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:03
_PORT_UA написав:Flamingo
, подскажите для онлайн зачисления, тогда лучше п2п переводом? Но я запамятовал, он будет с комиссией?
Для более корректного ответа проясните пожалуйста с какой карты какого банка и на какую карту какого банка вам надо деньги перевести. Потому как нюансов может быть множество. Не хочется дать вам бессмысленный ответ ни о чем.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:24
l-m написав:Alfa_Bank
адреси у комунальних платежах відремонтуєте чи як? - Альфа-Банк
Про цей баг знаємо, він буде виправлятися але точного терміну нема.
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