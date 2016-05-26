Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:24
Квесторе_поверніться написав: _PORT_UA написав:
он будет с комиссией?
З дебетної карти не тарифікується за вихід.
З кредитної є різні варіанти.
Але слід тягнути агрегатором в якого своєї комісії немає.
Типу Моні, Фарса чи Ахметбая.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:45
Квесторе_поверніться написав:
тягнути агрегатором в якого своєї комісії немає
мона толкать агриХаТором типа Хам-он,
в Сенсе с него тож комисс нема
а с Пакетной есть
Amethyst
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:57
ingtrans написав: tarask написав:
А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
Где Вы были последние несколько дней?
Курсы одинаковые, если не ошибаюсь, до 26 ноября.
Я тоже пропустил.
Можете объяснить почему до 26?
curiousobro
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:58
curiousobro написав: ingtrans написав: tarask написав:
А что за чепуха с онлайн курсами обмена. Курсы покупки и продажи совпадают с самого утра?
Где Вы были последние несколько дней?
Курсы одинаковые, если не ошибаюсь, до 26 ноября.
Я тоже пропустил.
Можете объяснить почему до 26?
Потому что
гладиолус
(с)
ingtrans
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Додано: Пон 22 лис, 2021 20:26
Alfa_Bank написав: l-m написав: Alfa_Bank
адреси у комунальних платежах відремонтуєте чи як? -
Альфа-Банк
Про цей баг знаємо, він буде виправлятися але точного терміну нема.
Дякую за відповідь. Сьогодні ввечері прийшло оновлення "Сенсу", але там не пофіксили.
Не працює не тільки з шаблонів чи при повторенні платежів з історії, але й через "Перекази/Платежі - Новий платіж". Тобто комунальні, у яких є поле адреса неможливо сплатити взагалі.
l-m
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