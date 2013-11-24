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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10082100831008410085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:11

  moveton написав:По моему опыту: на следующий день. Не смотрел, как там в МАБ, но Сенс позволяет в тот же день разместить, но толку никакого потому, что в полночь Алла обнаруживает, что размещать нечего и депо расторгает.

О как. Ну тогда Вы меня успокоили, я так и предполагал. Получается МАБ еще честно работает, если не дает разместить новый депо в день возврата предыдущего. А сенс хочет казаться лучше, но при этом только позорится.

А то я уже им телегу подготовил, типа где мои деньги, показываете, что онииесть, но воспользоваться ими нельзя. Если не выполняете своииобязательства, выносите эти суммы на 9806 и пусть НБУ их видит.

Короче, втихаря тырят один день. Ну или работают, как те эстонские парни. На то, чтобы переразместить депозит, нужно потратить 2 дня.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 25 лис, 2021 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:16

  Arien написав:блин ... что с смс в MyAlfa?

Ага было, тоже попадал. Приходили через 10-15 мин. И в МАБ нельзя было зайти. Видимо, перегружали.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:18

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Сейчас показывает как покупки с МСС 6012 (торговые услуги финансовых институтов).

Интересует, зачем он это делает и что он мне такое продавал, когда я размещал у него депозиты?

Ну под неторговым МСС 6012 как правило переводы и идут. 6012, кажется, для переводов Visa. Еще часто встречаются 6536/6538. Это без привязки к Альфе, а вообще.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:26

  newbie написав:Короче, втихаря тырят один день. Ну или работают, как те эстонские парни. На то, чтобы переразместить депозит, нужно потратить 2 дня.

Тырят, причём один - это минимум. Заключаешь недельный депо во вторник - деньги по сенсу возвращаются в следующий вторник утром и проценты дают за шесть дней. Если заключать в понедельник или в выходные, то бабло снимают сразу, но депо стартует с понедельника, а типа возвращают в субботу утром с процентами за 5 дней. А уж если ещё и на праздники попасть...
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:37

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank
Я вам рекомендую в вашем
"Sense - что-то пошло не так"
При нажатии на кнопку "Перевести", если нажатие приложением принято и обрабатывается, то кнопку делать не активной! Дабы избежать повторного нажатия, т.к. не понятно, то ли кнопка нажалась, то ли что-то пошло не так..., а потом вдруг 2-3 раза спишет.
А то при переводе с ощадного на карту ВСЕГДА! требуется подтверждение и ввод кода из СМС, а при переводе на карту другого банка НИКОГДА не запрашивается подтверждение и перевод молча улетает (иногда даже и без нажатия на кнопку перевести, достаточно долго на нее посмотреть и может сработать- возможно это уже и исправили, но сорри бонуса - за два таких казуса я так и не увидел).


В останніх версіях Sense це вже "вилікувано", в період після натискання на кнопку для переказу і завершенням операції, кнопка неактивна

Визуально это видно? Или 1.7.6 - это слишком старая версия?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:53

  newbie написав:
  Arien написав:блин ... что с смс в MyAlfa?

Ага было, тоже попадал. Приходили через 10-15 мин. И в МАБ нельзя было зайти. Видимо, перегружали.

да что-то до сих пор не починили ...
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:55

  ingtrans написав:Ну под неторговым МСС 6012 как правило переводы и идут. 6012, кажется, для переводов Visa.

Ну да, он бывает торговый и не торговый. И неторговый это как раз переводы МПС. Но какой здесь перевод?

Я даю банку через МАБ распоряжение перевести деньги с текущего счета на депозитный. При этом вижу в выписке вместо записи о размещении средств на депозит какую-то карточную покупку.

На первый взгляд, что за хрень и какой здесь карточный перевод или покупка? Кого они этим дурят? Статочетность НБУ?

Но поразмыслив и с учетом, что они эстонские парни, некая логика в этом просматривается.

Они берут через МАБ у клиента деньги (типа на депозит). МАБ с АБС интегрирован, видимо, хреново и напрямую со счетами работать не может. Куда им повесить эти деньги? Вешают на мифическую (транзитную) карточную покупку.

Карточка - это ж не деньги, она все выдержит. Изменили авторизационный лимит и этим типа отразили совершенную операцию (забирания денег у клиента).

Далее когда-нибудь, как-нибудь передадут эту информацию в АБС и отразят в нем депозит (со всеми его прибамбасами, договором и т.д.), где он и будет исполняться (жить). А если не получится, то отменят покупку и вернут деньги назад. Что, похоже, и делает сенс, который, пытаясь показать свою шустрость, лезет поперед батьки в пекло.

Короче, получается, что в случае с депозитами МСС 6012 используется как технологический или транзитный. И казалось бы фиг с ним, но не все так просто.

Во первых, в выписке нет нормальной записи о размещении депозита. А без нее как Вы докажете, что внесли деньги на депозит? Одного договора мало, вдруг Вы подписали его, а потом передумали и деньги не внесли. Без документа о внесении средств депозит недействителен. Потом Вам скажут, что Вы что-то там покупали, а деньги не вносили и никакого депозита нет.

А во-вторых, что еще хуже, в результате этих их мансов после каждого депозита вылазит их неуловимый джо - альфа-чек, который никто не знает как работает и все уже смирились с тем, что он типа живет своей жизнью и включается, когда захочет, в т.ч. даже если операций по счету и денег на нем нет.

Он видит эту выдуманную (технологическую) покупку с МСС 6012 и на ее основании начинает с упоением тырить деньги у клиента. Причем не за один месяц, а за 3 или даже 4. Ну эстонский же парень, остановиться долго не может. У меня бывало доводил остаток на счете до минус 0,9$. Хотя по их правилам должен был остановиться при минус 0,3$. Причем так было несколько раз.

Теперь, я понял какие карточные покупки, оказывается, "совершал". По выпискам у меня за 10 лет никаких платежей и списаний не было, кроме вот этих альфа-чековских комиссов за последние 3 года. И получается, что это были вот эти придуманные банком "покупки" с МСС 6012.

Значит верно таки в инете писали, что это самый мошеннический МСС. Нет у Вас покупок, так мы Вам их придумаем, там, где Вы даже и не догадаетесь. У кого? Да у самого банка. А что покупали? Депозит. Ай-да Альфа, ай-да молодец. Тут вроде и Горох отдыхает 😀
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:00

  Arien написав:
  newbie написав:
  Arien написав:блин ... что с смс в MyAlfa?

Ага было, тоже попадал. Приходили через 10-15 мин. И в МАБ нельзя было зайти. Видимо, перегружали.

да что-то до сих пор не починили ...

Мне и не надо. Завтра буду депо размещать. Это, наверное, я его поломал, заставляя нарисовать МСС для бескарточного депозита. Но я чесно этого не хотел 😉
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:31

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Я даю банку через МАБ распоряжение перевести деньги с текущего счета на депозитный. При этом вижу в выписке вместо записи о размещении средств на депозит какую-то карточную покупку.

Почему вдруг покупку, когда там неторговый 6012, т.е. перевод? Вы попросили перевести, вот и перевели. Под этим MCC у Альфы идут все переводы, как p2p, так и СЭП. И далеко не только у Альфы используется этот MCC - так, например, работают ТАС, ПУМБ, izibank, sportbank (в том числе еще ОКСИ). Не понимаю, чем он Вас так смущает.

  newbie написав:Но поразмыслив

ИМХО, не нужно забивать фигней голову.
ingtrans
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