Додано: Чет 25 лис, 2021 20:55

ingtrans написав: Ну под неторговым МСС 6012 как правило переводы и идут. 6012, кажется, для переводов Visa. Ну под неторговым МСС 6012 как правило переводы и идут. 6012, кажется, для переводов Visa.

Ну да, он бывает торговый и не торговый. И неторговый это как раз переводы МПС. Но какой здесь перевод?Я даю банку через МАБ распоряжение перевести деньги с текущего счета на депозитный. При этом вижу в выписке вместо записи о размещении средств на депозит какую-то карточную покупку.На первый взгляд, что за хрень и какой здесь карточный перевод или покупка? Кого они этим дурят? Статочетность НБУ?Но поразмыслив и с учетом, что они эстонские парни, некая логика в этом просматривается.Они берут через МАБ у клиента деньги (типа на депозит). МАБ с АБС интегрирован, видимо, хреново и напрямую со счетами работать не может. Куда им повесить эти деньги? Вешают на мифическую (транзитную) карточную покупку.Карточка - это ж не деньги, она все выдержит. Изменили авторизационный лимит и этим типа отразили совершенную операцию (забирания денег у клиента).Далее когда-нибудь, как-нибудь передадут эту информацию в АБС и отразят в нем депозит (со всеми его прибамбасами, договором и т.д.), где он и будет исполняться (жить). А если не получится, то отменят покупку и вернут деньги назад. Что, похоже, и делает сенс, который, пытаясь показать свою шустрость, лезет поперед батьки в пекло.Короче, получается, что в случае с депозитами МСС 6012 используется как технологический или транзитный. И казалось бы фиг с ним, но не все так просто.Во первых, в выписке нет нормальной записи о размещении депозита. А без нее как Вы докажете, что внесли деньги на депозит? Одного договора мало, вдруг Вы подписали его, а потом передумали и деньги не внесли. Без документа о внесении средств депозит недействителен. Потом Вам скажут, что Вы что-то там покупали, а деньги не вносили и никакого депозита нет.А во-вторых, что еще хуже, в результате этих их мансов после каждого депозита вылазит их неуловимый джо - альфа-чек, который никто не знает как работает и все уже смирились с тем, что он типа живет своей жизнью и включается, когда захочет, в т.ч. даже если операций по счету и денег на нем нет.Он видит эту выдуманную (технологическую) покупку с МСС 6012 и на ее основании начинает с упоением тырить деньги у клиента. Причем не за один месяц, а за 3 или даже 4. Ну эстонский же парень, остановиться долго не может. У меня бывало доводил остаток на счете до минус 0,9$. Хотя по их правилам должен был остановиться при минус 0,3$. Причем так было несколько раз.Теперь, я понял какие карточные покупки, оказывается, "совершал". По выпискам у меня за 10 лет никаких платежей и списаний не было, кроме вот этих альфа-чековских комиссов за последние 3 года. И получается, что это были вот эти придуманные банком "покупки" с МСС 6012.Значит верно таки в инете писали, что это самый мошеннический МСС. Нет у Вас покупок, так мы Вам их придумаем, там, где Вы даже и не догадаетесь. У кого? Да у самого банка. А что покупали? Депозит. Ай-да Альфа, ай-да молодец. Тут вроде и Горох отдыхает 😀